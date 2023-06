Vanvittig tennis-gyser: Alle var i chok

Holger Rune er videre til kvartfinalen i Roland Garros efter et utroligt femsætsdrama mod argentinske Francisco Cerundolo

Endelig fik vi det drama, vi har gået og sukket efter! Og sikke et vanvittigt et af slagsen.

Heldigvis endte det med dansk fortegn, og Holger Rune er nu klar til kvartfinalen i Roland Garros med en sejr over argentinske Francisco Cerundolo i fem sæt med cifrene 7-6, 3-6, 6-4, 1-6 og 7-6 (10-7).

Nu venter der en gentagelse af sidste års kvartfinale mod norske Casper Ruud - og mon ikke vi kan se frem til endnu en stor gyser på onsdag!

Holgers niveau

Holger Rune havde alle de livsfarlige våben med i tennistasken.

Især i starten så vi, hvordan den dræbende forhånd var for stor en mundfuld for argentineren, og der blev også hevet flere servees op ad hatten.

Men sejren kom på ingen måde i hus på den måde uden alvorlig slinger i valsen.

Holger Rune var alt, alt for sløset i sine egne servepartier. Og igen i dag blev de uprovokerede fejl et kæmpe tema.

Danskeren var heldig med ikke at blive straffet endnu hårdere af Cerundolo, der til hans forsvar også spillede en brandkamp.

I sidste ende holdt Holger Rune hovedet koldt og trak det længste strå i den afgørende tiebreak. Men det skulle jo aldrig være nået dertil.

I næste runde står tennistalentet over for en modstander af en anden kaliber, og der må og skal simpelthen ryddes op i fejlene til det opgør.

Holgers humør

Efter en yderst kontroversiel kendelse af stigedommeren, der gav Holger Rune et helt afgørende break i tredje sæt, fik danskeren publikum i imod sig.

Alle var i chok over beslutningen, og i sympati med Cerundolo blev der buhet af dommeren og jublet, når danskeren lavede fejl. Og dem var der mange af.

Det virkede til at frustrere Holger Rune, der senere i sættet råbte 'jeg har ikke mere tilbage' og brokkede sig over træningsmængden, han har haft de seneste par dage.

Igen ikke noget, der faldt i de franske tilskueres smag.

Men netop da man sad med følelsen af, at Holger Rune helst ville være alle andre steder end på tennisbanen, fandt Holger Rune den rigtige energi.

'Positiv, positiv' råbte han ud til sin boks, og han forsøgte ved hver en given lejlighed at vinde publikum over på sin side.

Det hjalp, og det franske publikum endte med ubetinget at støtte den unge dansker.

Det var akkurat nok for Holger Rune til at løfte niveauet og tage det femte og afgørende sæt efter en nerverpirrende tiebreak.

Dagens es

Sikke en kamp, vi var vidne til!

Men det bliver kun vildere fra nu af, så det er bare med at finde popcornene frem og læne sig tilbage.

Allerede på onsdag er der dømt dansk-norsk drama i verdensklasse. Nøjagtigt et år efter deres møde i Roland Garros sidste år, får vi en gentagelse af kvartfinalen mellem Holger Rune og Casper Ruud.

Hvis kampen som forventet bliver placeret i aftentimerne, er der ingen undskyldning for ikke at sidde klistret til skærmen.

Spænd sikkerhedsselen, for det her kan blive endnu et kæmpedrama!

Dagens out

Der var ingen, der helt forstod det.

Francisco Cerundolo var allerede begyndt at juble, da bolden havde tydeligvis ramt Holger Runes banehalvdel to gange.

Den eneste, der overså det, var dommer Kader Nouni.

Han endte derfor med at dømme pointet til Holger Rune, fordi Francisco Cerundolo begyndte at tale under pointet, som ifølge Nouni altså ikke var færdigspillet.

Den kontroversielle kendelse, der sikrede Holger Rune et brud på et helt afgørende tidspunkt i kampen, resulterede i at publikum vendte sig imod dommeren - men også mod Holger Rune, der efterfølgende blev tiljublet, når han lavede fejl.

Det var helt unødvendigt, at det skulle tage så meget fokus.