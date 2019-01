Vanvittige forhold påvirker Caroline: - Kan dårligt trække vejret

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Tennis kan sagtens være en ekstremsport.

Spørg bare Novak Djokovic og Gael Monfils, som under sidste års Australian Open afviklede deres opgør i en temperatur, der nede på den blå hardcourt blev målt til vanvittige 69 grader.

En situation, som Melbourne-erfarne Caroline Wozniacki et godt stykke hen ad vejen kan genkende. Om den slags forhold siger hun:

- Dine fødder brænder, og du kan dårligt trække vejret. Det er som at være i en sauna. Forestil dig, at du skal træne i en sauna.

- I den slags vejr er der kæmpe forskel på skygge og sol, og man kan se tilskuerne søge skygge, mens man selv skal spille videre i solen, siger hun og hilser nye initiativer og ny varmepolitik velkommen:

- Det er godt, de gør noget, for det bliver virkelig brutalt varmt nogle gange, hvor det næsten er umenneskeligt at spille. Nu må vi så se, hvordan det kommer til at virke.

Caroline forsøger at holde hovedet koldt i Melbourne i 2012. Foto: Ritzau Scanpix

Den nye ‘heat stress scale’, medregner lufttemperatur, strålingsvarme, luftfugtighed og vindhastighed og sammenfatter det til et målbart tal via fem målestationer på selve anlægget. Det gamle system tog ikke højde for så lokale forskelle.

Teknologien er udviklet i et samarbejde med University of Sydney.

- Vi har samlet og arbejdet med en masse data de seneste 12 måneder, og vi har lavet en oversigt over de beslutninger, vi har truffet de seneste fem år. De har – også efter den nye skala – været rigtige, siger turneringsdirektør Craig Tiley.

Hos mændene vil der være 10 minutters pause mellem tredje og fjerde sæt, og i år vil også femte sæt blive afgjort med en tiebreak. Også kvinderne skal fremover afgøre tredje sæt i tiebreak, og det er Caroline Wozniacki ikke helt tilfreds med.

- Jeg kunne godt lide, at man spillede et langt sæt, for det var mere fair. En tiebreak kan gå begge veje og er mere et lotteri. Men jeg kan godt forstå, at de ikke vil have at kampen skal trække så langt ud, siger hun.

Også tilskuerne døjer i varmen, og nogle gør opmærksom på det. Foto: AP

Hun får selv tålelige forhold under sin første kamp mandag aften, men tirsdag stiger temperaturen igen. Meteorologerne lover 35 grader, men temperaturer i 40’erne er langt fra usædvanlige, når vinden kommer inde fra den røde ørken i kontinentets centrum.

- Du kan være i fantastisk fysisk form, men der er bare nogle, der er bedre rustet til varme end andre fra naturens side, siger Caroline Wozniacki, der trods sit lyse udseende er ret god til at håndtere hede.

Heden har ind i mellem været så voldsom, at tilskuere er dejset omkuld oppe på tribunen – i skyggesiden – mens spillerne har kæmpet videre nede i den solbeskinnede gryde. Også boldbørn er besvimet undervejs.

Det er særlig slemt, når også luftfugtigheden bliver høj, som under Wozniackis 2018-finale mod Simona Halep. Rumæneren tilbragte således natten efter på hospitalet til observation for dehydrering.

