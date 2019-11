Vanvittigt comeback

Det så sort ud for Rafael Nadal, der i sin anden kamp i ATP Finals onsdag var bagud med 1-5 i tredje sæt, hvor russeren Daniil Medvedev havde matchbold.

Men den spanske verdensetter leverede et vildt comeback, mens Medvedev faldt sammen, og så vandt Nadal med 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-4).

Dermed kan spanieren stadig selv afgøre, om han skal videre i turneringen, mens 23-årige Medvedev er afhængig af de øvrige resultater i gruppen.

Begge tabte de nemlig deres første kamp i sæsonfinalen, der har deltagelse af de otte bedste mandlige tennisspillere i verden.

Begge spillere holdt serv i første sæt, der kun brød på en enkelt breakbold. Den tilfaldt russeren, men Nadal afværgede.

Bagud 5-6 skulle Medvedev holde serv for at tvinge sættet ud i tiebreak. Det gjorde russeren med et rent serveparti, og efterfølgende startede han med at bryde Nadals første serv i tiebreaken, som han sikkert vandt.

Hvor første sæt havde været helt uden nogen breaks, så startede Nadal derimod andet sæt med at bryde i første parti.

Det gav overskud til spanieren, mens Medvedev havde sværere ved at finde de gode takter fra første sæt. I stedet blev det meste på Nadals præmisser, og spanieren brød også russerens sidste serv i sættet, som han tog med sin tredje sætbold.

I tredje sæt var det derimod Nadal, der ikke så helt klar ud, da han kom tilbage på banen. Verdensetteren fik brudt sine to første server, og Medvedev kom på 4-0, inden Nadal vandt et parti.

Foran 5-1 spillede Medvedev sig til kampens første matchbold, men så begyndte nerverne at blande sig hos den unge russer.

Nadal afværgede og indledte det vilde comeback. Han brød let Medvedevs to næste servepartier, og så skulle kampen afgøres i tiebreak.

Her fulgtes de to ad til 4-4, men så slog rutinen til, og Nadal vandt de følgende tre bolde og vandt kampen efter næsten tre timers spil.

Senere onsdag spiller de to andre i gruppe A, Stefanos Tsitsipas og Alexander Zverev.

