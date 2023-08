Vanvittigt drama: Det var fuldstændig magisk!

Caroline Wozniacki er videre til tredje runde i US Open efter en sejr i to sæt over verdens nummer 11, Petra Kvitova

Dén var der ikke mange, der havde set komme!

Caroline Wozniacki løftede sit tennisspil til et hidtil uset niveau siden comebacket og slog verdens nummer 11, Petra Kvitova, i to sæt med cifrene 7-5 og 7-6 i et vanvittigt drama, der endte i tiebreak.

Foto: Jonas Olufson

Efter en fuldstændig magisk aften på Arthur Ashe Stadium kan der ikke længere være nogen som helst tvivl.

Caroline Wozniacki er tilbage. Punktum.

Carolines niveau

Sikke en fantastisk tenniskamp, vi var vidner til.

Modsætningerne mødtes, da Caroline Wozniackis defensiv skulle stå distancen mod ultraoffensive Petra Kvitova.

Foto: Jonas Olufson

Taktikken fra Wozniacki var klar fra start. Slå ned langs linjerne og få Kvitova ud og løbe. Det virkede.

Når Wozniacki ikke fik nok dybde i sine slag, blev det straffet af tjekken. Men i det meste af kampen var der heldigvis stabilitet og længde nok i slagene til at få Kvitova på glatis.

Foto: Jonas Olufson

Kvitova slog et hav af vindere, men Caroline Wozniacki spillede med tålmodighed og fremprovokerede lige så mange fejl fra sin modspiller.

Det gav bange anelser, da Wozniacki ved stillingen 5-4 missede to matchbolde i andet sæt, og Kvitova tvang sættet i tiebreak, hvor hun missede yderligere to.

Men selvom det blev nervøst til sidst, trak Wozniacki i sidste ende det længste strå. Bravo!

Carolines humør

Caroline Wozniacki i en nøddeskal - iskold.

Kampen i dag var med afstand den største kamp siden comebacket, men danskeren var fuldstændig uimponeret.

Foto: Jonas Olufson

Sjældent har jeg set så koncentreret og fokuseret en indsats.

Havde det ikke været for de i alt fire missede matchbolde, havde hun fået topkarakter.

Hun er bare en spiller, der er født til de store øjeblikke!

Dagens es

Hvis man var i tvivl om Caroline Wozniacki stadig er en stjerne i USA før turneringen, så er man det i hvert fald ikke nu.

For mens de amerikanske arrangører placerede Holger Rune på den lille bane fem, er den danske tennisdronning blevet belønnet med kampe på de to største arenaer Louis Armstrong Stadium og Arthur Ashe Stadium i bedste sendetid.

Foto: Jonas Olufson

Og den danske tennisdronning gav i sandhed amerikanerne noget for deres dollars.

Hun kunne ikke have håbet på en bedre velkomst tilbage til tennisverdenen.

Det har givet kuldegysninger at opleve, hvordan de har taget imod hende her i New York.

Dagens out

Det ser på papiret godt ud for Caroline Wozniacki, når hun i næste runde møder verdens nummer 433, Jennifer Brady.

Men derefter bliver det markant sværere.

Foto: Jonas Olufson

Coco Gauff, Iga Swiatek, Elina Rybakina og Aryna Sabalenka er spillere, der vil få de fleste til at ryste i bukserne. Og alle dem skal Caroline Wozniacki formentlig forbi, hvis hun skal i finalen.

Wozniackis spil var særdeles opløftende tendenser mod Petra Kvitova, men hvis hun håber på at løfte pokalen i New York skal hun løfte sit spil til yderligere et niveau.

Men hvorfor skulle hun ikke også kunne det? Kampen i dag får os i hvert fald til at drømme!