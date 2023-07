Vanvittigt drama: Han er jo et monster!

Hvilket drama vi netop har været vidne til!



Holger Rune var i enorme problemer og tilmed nede med to matchbolde, men kæmper sig videre til fjerde runde af Wimbledon med en sejr over Davidovich i et femsætsdrama med cifrene 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 og 7-6 (8).

Holgers niveau

Det var lidt af en rutsjebanetur, Holger Rune tog os med på.



I første sæt var han knivskarp i sine egne servepartier, og når Fokina i glimt viste svaghedstegn slog danskeren til som en dræberslange.



De næste to sæt virkede danskeren derimod til at være helt på hælene, og han lukkede i den grad Fokina ind i kampen. Der var langt mindre kvalitet i serverne, og i det åbne spil lavede han et utal af uprovokerede fejl.



Men så vendte det for Holger igen.

Han sikrede sig det tidlige brud i fjerde sæt, og i femte sæt var det kamp mellem liv eller død, hvor danskeren heldigvis akkurat holdt niveau, selvom trætheden for længst havde meldt sig, og han var nede med to matchbolde. Hold nu op, for en tiebreak til sidst. Mere vanvittigt bliver det ikke.

Holgers humør

I dag så vi det igen. Holger Runes indre kamp blev fuldstændig stillet til offentligt skue.



‘Du er så klog, mand. Du er så klog,’ lød det sarkastisk fra Holger Rune op imod sin boks. Han var slet ikke tilfreds med den coaching han fik.



Senere blev vreden rettet mod Fokinas spil, der virkelig havde løftet sig.



‘Jeg bliver sindssyg af det her,’ og ‘Jeg bliver så frustreret af det her pis,’ skreg han ud, så alle kunne høre det.



Til sidst fik han nok og bad sin mor og træner om at forlade spillerboksen. Rent mentalt så det ud til at være lige det han havde brug for.



Danskeren var som forvandlet i fjerde og femte sæt, og han virkede til at kanalisere sin vrede ind i ketsjeren.



Det kulminerede da han i femte sæt afværgede to matchbolde fra Fokina, og senere i sættet vandt supertiebreaken. Wow, hvor var det vildt at være vidne til.



I dag var han et mentalt monster - han nægtede simpelthen at finde sig i et nederlag!

Dagens es

Hvem sagde, Holger Rune ikke kunne spille på græs?



Danskeren har op til turneringen hele tiden forsøgt at overbevise os om, at han var blevet hjemmevant på det grønne underlag - og nu kan der ikke længere herske nogen tvivl.



Nej, det var ikke alt, der var lige godt i dag.



Men som han så mange gange har gjort før, viste han i dag, at han har evnen til at vride sejren ud af et opgør, selv når tingene ikke klikker for ham.



Det kan han så også på græs.

Dagens out

Han nåede lige at give os alle et kæmpe chok.



Tidligt i kampen gled Holger Rune pludselig på græsset.



I første omgang så det ikke alvorligt ud. Men Holger Rune blev liggende.



Så længe at Fokina bekymret måtte spørge ‘er du ok?’



Og så gav Holger Rune heldigvis tegn til, at der ikke var noget galt. Det havde heller ikke været til at bære, hvis han skulle udgå med en skade.