Vanvittigt drama: Tauson nedlægger russer

Clara Tauson er videre til anden runde i US Open, efter en sejr i tre sæt over Anastasia Potapova

To danskere videre i US Open.

Det er status på bundlinjen, efter første spillerunde i grand slam-turneringen.

Foto: Jonas Olufson

Holger Rune skuffede fælt, men Caroline Wozniacki og nu også Clara Tauson gjorde rent bord, og danner grobund for rødhvide drømme i New York.

Den 20-årige dansker vandt i tre sæt over russer Anastasia Potapova med cifrene 7-6 (7-4), 3-6 og 6-3.

Med sejren over den 27. seedede russer, ser vejen nu ud til at være overkommelig for Clara Tauson i de næste par runder.

Claras niveau

Det var bestemt ikke nogen nem modstander, som Clara Tauson stod over for.

Men selvom danskeren ikke var favorit til opgøret, viste hun med sit niveau, at hun hører til på den store scene.

Foto: Jonas Olufson

Hun spillede med frækhed og præcision, og hun havde den fornødne power i sine slag til at sende Potapova på glatis adskillige gange i løbet af opgøret.

Tauson var i problemer undervejs i andet sæt, hvor fejlene blev for mange.

Men i tredje sæt fandt hun nogle stærke servepartier frem, og var igen bedst, når situationen spidsede til.

Det blev helt afgørende, da et vanvittigt dramatisk point udspillede sig ved stillingen 3-3.

De danske tilskuere tog sig til hovedet, mens de kunne overvære Tauson misse seks breakbolde, før hun endelig fik skovlen under Potapova. Og derfra kiggede danskeren sig ikke tilbage.

Claras humør

Tauson var i fantastisk spillehumør, og hun virkede fokuseret og koncentreret om sin opgave.

Indimellem blev det også til en knyttet næve fra Lars Christensen i boksen, der vikarierer for Clara Tausons normale træner Carlos Martinez under US Open.

Foto: Jonas Olufson

Lars Christensens ro og koncentration virker til at smitte af på Clara Tauson, og de to kan godt vise sig at blive et glimrende match.

Hun mistede lidt fokus i andet sæt, men smed frustrationerne i trejde, hvor hun kom stærkt tilbage mentalt og havde hovedet med der, når det galdt.

Dagens es

Potapova var en hård modstander i første runde, men med sejren er vejen banet for Clara Tauson i de næste par runder.

Foto: Jonas Olufson

Hun overtager nu Potapovas seedning, og med nederlag til Caroline Garcia tidligere på dagen, betyder det, at hun først risikerer at støde ind i en spiller fra top 50 i fjerde runde.

Først skal hun forbi Peyton Stearns i anden runde, der ganske vist har fordel af hjemmebanen, men burde være en overkommelig modstander.

Dagens out

Den danske opbakning fra tilskuerrækkerne fejlede absolut ingenting.

Foran den fremmødte presse sad et dansk par, der i dagens anledning var iklædt rødhvide farver og klaphat.

Foto: Jonas Olufson

Med sig havde de også et stort dannebrogsflag, som de havde hængt op, så Tauson kunne se det under kampen.

Men vagterne bad dem fjerne det med begrundelsen om, at det forstyrrede kampen.

Det var ikke helt til at se, hvem det forstyrrede og virkede som en mærkelig beslutning.