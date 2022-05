- Vanvittigt tilfredsstillende som mor

En kæmpestor cheeseburger.

Det var, hvad det kunne til af "fejring" for Holger Rune, efter han søndag tog karrierens største skalp og vandt sin første ATP-turnering. For allerede nu er den 19-årige dansker mentalt videre fra triumfen i München.

Det fortæller Holger Runes mor og manager til Ekstra Bladet.

- Han ulmer allerede igen. Han er videre og er fuldt fokuseret på det, der venter. Han er så målrettet, og han kommer ikke til at dvæle ved, at han lige har vundet sin første ATP-turnering. Han er ikke i München mere, han er i Rom, siger Aneke Rune, der sammen med sin søn rejser til den italienske hovedstad torsdag.

Aneke Rune oplever lige nu, hvordan hendes søn blot vil have endnu mere efter søndagens triumf. Arkivfoto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

- Han sidder og kigger på ranglisten og tænker kun fremad. Han er på en mission og nok synes han, det er sjovt og skønt at ligge nummer 45, men det er ikke det, der er målet. Nu handler det om Rom og så French Open.

Ingen vild fejring

Der var ellers nok at glæde sig over for Holger Rune, der i sidste uge leverede forrygende tennis foran det tyske publikum og undervejs i turneringen også slog verdensranglistens nummer tre, Alexander Zverev.

Søndag kom kulminationen så, da den unge danskers finalemodstander måtte trække sig midtvejs i første sæt. Efterfølgende kunne Holger Rune glæde sig over sit første ATP-trofæ i karrieren.

Holger Rune fik udover et trofæ og en præmiecheck på 604.798 kroner også en eldrevet BMW. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Men selvom der både var plads til at posere i et par tyske lederhosen og også vise sin nye BMW-frem på banen, så endte aftenen ikke med at blive den vilde fest for Holger Rune og hans lejr.

- De ville jo gerne lave det store festivitas dernede i München, men det var ikke meget fejring, det blev til. Efter han havde talt med pressen og snakket med folk på anlægget, tog vi tilbage til hotellet, og så fik han en kæmpe cheeseburger, fortæller Aneke Rune.

- Det var den fejring, det kunne blive til. Holger har jo en sød tand, men der var ikke tid til is eller andre godter. Det var bare med et hurtigt fly hjem om aftenen.

Familietid og træningstid

Der blev dog alligevel plads at koble en smule af for det danske tennis-es, da han først var landet i Danmark.

Mandag blev ketcheren således liggende tasken, og i stedet brugte han dagen på at være sammen med sin familie.

- Han hyggede han sig med sin familie og fjollede rundt og spillede basket og padel. I går (mandag, red.) var han bare lille Holger, der hyggede sig.

Holger Rune indtager nu en plads som nummer 45 på verdensranglisten. Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix

Men så stoppede hyggen også.

Kender man Holger Rune, vil man nemlig vide, at han er en tennis-dreng helt ind i knoglerne, og når det også kun blev til syv partier i søndagens finale, var det med hurtigt at komme ud på det røde grus igen.

Tirsdagen bestod derfor af et træningspas og fysisk træning, inden han onsdag også kører fuld træningsdag på KB's anlæg i København.

Stolt mor

Under samtlige af Holger Runes kampe har man kunnet se hans mor, Aneke, sidde ved siden af danskerens træner, Lars Christensen, og det er derfor også en stolt mor, der lige nu ser sin søn udfolde sig på banen.

Også selvom hun er sikker på, at han ikke er 'eksploderet' endnu - han har endnu mere i sig.

- Når man har børn og kan se, at de arbejder for det, de gerne vil og lykkes med det ... Det er vanvittigt tilfredsstillende, og man prøver hele tiden at gøre, hvad man kan for, at de er glade og i harmoni.

- Når Holger er det, så spiller han bedst, og så prøver jeg at fokusere på det og hjælpe, så meget jeg kan. Hvis vi som forældre kan være med på sidelinjen og hjælpe til for, at de har det godt, så kommer det også til udtryk, som det gjorde i München.

Lørdag skal Holger Rune igen i aktion, når han skal forsøge at kvalificere sig til hovedturneringen i Rom.

Der den sidste turnering inden årets anden grand-slam, French Open, løber af stablen på gruset i Paris fra 22. maj.