Var helt i kulkælderen

Ukraines 18-årige fænomen Marta Kostyuk, der netop har spillet sig i sin første semfinale i WTA-sammenhæng, har det meste af sin ungdom levet med et enormt pres på sine skuldre.

Hendes tenniskarriere tog hurtigt fart, og de sidste tre år af karrieren har taget ekstra hårdt på hende.

Forventningerne til den ukrainske stjerne røg hurtigt i top, og i et større interview med WTA fortæller Marta Kostyuk, hvordan presset steg hende til hovedet og endte ud i en depression.

- Jeg plejede at have det pres, fordi der var mange piger, der opnåede store ting foran mig, siger Marta Kostyuk til WTA.

- Før jeg blev 18 år, var der et stort pres på mig, og jeg var bange for, at når jeg fyldte18, ville folk ikke længere tælle mig som vigtig. Så dybest set, hvis jeg blev 18 og ikke opnåede noget, var jeg virkelig dårlig, siger Marta Kostyuk.

Men da tennisstjernen sidste år fyldte 18 år, ændrede alt sig.

- I det øjeblik, jeg blev 18, lod jeg alle tingene gå. Lige nu har jeg slet ikke det pres, fordi jeg nyder rejsen, jeg nyder processen, jeg nyder at være herude og spille, selvom det nogle gange er svært på grund af covid-19, siger Marta Kostyuk.

Mor har højere mål

Kort før udgangen af 2020 nåede Marta Kostyuk at gøre sin entre i Top 100, og nu er hun klar til at sigte mod store nye drømme. Nu kæmper hun for at komme i Top 50 inden årets udgang.

- Jeg vil gerne afslutte året i Top 50, og jeg tror, jeg kan være bedre end Top 50. Min mor har også et højere mål, men lige nu holder vi os til Top 50, siger Marta Kostyuk og fortsætter:

- Jeg synes, at Top 50 er realistisk. Jeg vil gerne tage trin for trin. Jeg vil ikke skynde mig, og jeg vil ikke lægge det samme pres på mig selv som for tre år siden.

Kostyuk er selv sikker på, at drømmen kan blive en realitet i år.

- Jeg kan se mine fordele bedre nu, derfor føler jeg, at jeg kan blive til meget mere i det kommende år.

