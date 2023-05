Var konstant i hendes øre: - Jeg hører nok ikke alt

Clara Tausons nye træner, Carlos Martinez, stoppede aldrig med at guide Clara Tauson under sejren over Aliaksandra Sasnovich

’Calma, calma,’ lød det hviskende fra spillerboksen.

Ordene kom fra Clara Tausons træner, Carlos Martinez, der forsøgte at berolige danskeren, der havde fået en skidt start på kampen mod Aliaksandra Sasnovich.

Det hjalp. Efter at Clara fik dæmpet nerverne og fandt sit gode spil frem, fik hviderusseren ikke et ben til jorden i resten af opgøret.

Under hele kampen blev hun guidet af sin spanske træner, der nærmest aldrig holdt pause i sin stille talestrøm. Som om han var stemmen i Claras hoved, der skulle føre hende til sejr.

- Jeg hører nok ikke alt, hvad han siger, må jeg nok indrømme. Jeg tror også lidt, det er for hans egen skyld. Så han får tingene ud. Det er noget andet, end jeg er vant til, siger Clara Tauson til Ekstra Bladet.

Men selvom det ikke er alt, hun hører, er det alligevel en stor hjælp, når hun står på banen.

- Jeg kan godt have lidt problemer på gruset, og så er det rart at få af vide, at man skal gøre det her og det her. Så prøver jeg selvfølgelig at udføre det, siger Clara Tauson.

Samarbejdet med Clara Tauson og Carlos Martinez er ikke mere end nogle uger gammelt.

Men de lader allerede til at være et godt match.

- Vi er ved at runde en måned nu. Han er jo spanier, så han får mig til at arbejde. Men jeg føler, vi har god kemi. Han råber ikke og sådan noget. Han siger det stille og roligt og kontant. Og det tror jeg, at jeg har brug for.

Også på det personlige plan klikker de også godt med hinanden.

- Selvfølgelig spiser jeg nogle gange med nogle venner, og det samme gør han. Men vi bruger meget tid sammen. Vi lærer stadig hinanden at kende. På fire uger lærer han ikke alt om mig, og jeg lærer ikke alt om ham.

- Vi snakker meget om tennis og andre ting. Vi hygger os, siger Clara Tauson.

Selvom bekendtskabet er nyt, så ændrer det ikke meget på den Clara, som vi kender.

- Vi har ikke ændret noget. Mit spil er mit spil. Han har ikke prøvet at ændre min personlighed på banen på nogen måde. Vi arbejder på, at jeg skal være mere solid. Det synes jeg, jeg viste rimelig godt i dag, siger Clara Tauson.

Efter sejren over Aliaksandra Sasnovich er Clara Tauson klar til anden runde i Roland Garros, hvor hun møder canadieren Leylah Fernandez.

Kampen er endnu ikke fastlagt, men den bliver formentlig spillet tirsdag eller onsdag.