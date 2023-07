Var rasende på dommeren: - Vidste godt, den var inde

Dramaet var på sit højeste i kampen mod Alejandro Davidovich Fokina, da Holger Rune blev stiktosset på stigedommeren.



Efter en vild duel endte Fokina med at sende et lob afsted, der fløj over Holger Rune og landede lige på baglinjen, så spanieren bragte sig foran med 8-5 i supertiebreaken til sidst.



Til stor utilfredshed for Rune, fik han ikke lov til at tage en challenge. Men faktisk vidste han godt, at bolden var inde.



- Det var et fuldstændig vanvittigt lob. Og den sad på baglinjen. Jeg ville gerne bruge en challenge, men dommeren hørte det ikke, fordi der var meget larm under pointet.



- Men jeg vidste godt, at den var inde. Så egentlig gik det mig ikke så meget på, siger Holger Rune.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Annonce:

Det virkede ellers til at gå Holger Rune lidt mere på under kampen, end han gav udtryk for. Og det fik dommeren også at vide.



‘Det er jo ikke min skyld, at du ikke kan høre det,’ lød det fra Holger Rune.



- Dommeren sagde, det var for sent. Men jeg prøvede at forklare ham, at jeg sagde det, lige da bolden landede. Men så kunne han ikke høre det, fordi der var jubel og meget larm. Så der var lidt en misforståelse, forklarer danskeren.



Trods den manglende challenge endte Holger Rune med at vinde kampen efter et helt vanvittigt drama i fem sæt med cifrene 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 og 7-6 (10-8).



Nu er han klar til fjerde runde af Wimbledon, hvor han møder vinderen af opgøret mellem Francis Tiafoe og Grigor Dimitrov.



Den kamp bliver spillet mandag og kan naturligvis følges på eb.dk.