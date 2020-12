Ved jeg kan få børn

Der opstod tusind spørgsmål, da Caroline Wozniacki blev klar over, hvilken sygdom hun skulle leve med.

Leddegigten gjorde det svært at fortsætte karrieren, og hun lagde ketcheren på hylden i januar, men kunne den også stoppe hende fra at blive mor en dag?

- Et af de mange spørgsmål, som min reumatolog stillede, var: Kan jeg blive gravid med sygdommen, og ville det være sikkert for min baby? Nu hvor jeg ved, at jeg kan få børn, er jeg fokuseret på at holde min sygdom under kontrol, så jeg holder mig sund, hvis og hvis min mand og jeg beslutter at stifte familie, siger Wozniacki i et stort interview med Bild.

Foto: Roger Parker/ International Sports Fotos Ltd

Hun skriver dagbog over, hvad hun har spist og udrettet rent fysisk hver dag, så hun kan blive klogere på sygdommen.

- Jeg er nødt til at tage det roligt og tage sygdommen alvorligt.

Hun får stadig rørt sig, og fire gange om ugen bliver hun og manden David Lee kostet rundt af en træner. Derudover træner hun på egen hånd og går lange ture.

Foto: Linda Johansen

- Det kan føles så ensomt

Den utrolige historie: Bedrog sine venner for millioner

Men tennisspillet er det småt med.

- Jeg har spillet to gange siden jeg gik på pension i januar. Men når nogle af pigerne, der er aktive på WTA-touren, er her i Florida, vil jeg helt sikkert spille mere.

Hun glæder sig i det hele taget til igen at kunne mødes med veninderne fra tennisverdenen ansigt til ansigt.

Indgik aftale som otteårig

De tjente mest: Kong Christian på tronen