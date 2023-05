Vejen er banet for Rune: - Han kan besejre alle

Både Holger Rune og Clara Tauson deltager ved den prestigefyldte Grand Slam-turnering Roland Garros i Paris, og der er derfor god grund til at finde den danske klaphat frem og støtte de to unge stjerner

Vejen til finalen i French Open ser god ud for Holger Rune. Men ruten bliver ikke uden enorme udfordringer, mener tennisekspert Michael Mortensen

Om lidt går det løs i French Open.

Lodtrækningen for mændenes turnering fandt sted torsdag, og kigger man på den med dansk perspektiv, ser det rigtig håbefuldt ud for Holger Rune.

Det mener Eurosports tennisekspert Michael Mortensen.

- Det er en lodtrækning med potentiale for Holger.

- Han kommer til Roland Garros med så meget selvtillid, og han er den spiller, der har vundet flest kampe på grus (i år, red.). Så han er et sted, hvor vi kan være meget fortrolige med, at han opnår et stort resultat.

'Kan se hård ud'

I første kamp skal Holger Rune møde amerikanske Christopher Eubanks, men Michael Mortensen ser generelt Holgers to første kampe som en god mulighed for, at lade danskeren spille sig ind turneringen og skabe selvtillid.

Kigger man frem i lodtrækningen, står den danske tennisstjerne til gengæld over for nogle meget interessante dueller.

Taylor Fritz er den eneste i ATP's nuværende top-10, som Holger Rune ikke har besejret. De har dog også kun mødtes professionelt én gang. Foto: MATTHEW STOCKMAN/Ritzau Scanpix

Her kan han blandt andre møde verdens nummer ni, Taylor Fritz, i ottendedelsfinalen, norske Casper Ruud i kvartfinalen og russiske Daniil Medvedev i semifinalen.

- På papiret kan lodtrækningen godt se meget hård ud med Fritz, Ruud, Medvedev også måske Djokovic eller Alcaraz. Men det er spillere, som vi ved, han kan besejre.

Rivaler i vente

Når Ruud og Medvedev nævnes, ringer der måske en klokke hos de danske tennisfans.

Begge modstandere mødte Rune nemlig ganske nyligt i Italia Open, hvor Holger Rune vandt over Casper Ruud i semifinalen, men senere tabte mod Medvedev i dysten om trofæet.

Ifølge Michael Mortensen er Daniil Medvedev Holgers største udfordring på vejen mod en finale. De mødtes så sent som i søndags, hvor Medvedev tog sejren i ATP Rom finalen. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Michael Mortensen hæver den mulige semifinale mod russiske Medvedev som Runes største udfordring.

- Medvedev har indtil videre spillet flot på grus, og han kommer også til Paris med massere af selvtillid. Og så vandt han jo over Holger i Rom. Så det bliver en rigtig svær kamp.

Han fremhæver også Taylor Fritz som en spændende udfordring. Med den detalje at amerikaneren er den eneste aktør i verdens top-10, som Rune endnu ikke har besejret.

Dobbelt dansker drøm

Men der er god grund til at tro, at Rune får sat flueben i det regnskab også, mener Mortensen.

- De har både spillet med og mod hinanden. Så han har lært at læse ham og hans kropssprog. Og selvom Taylor Fritz er god på grus, så er han ingen klippe.

Norske Casper Ruud måtte vinke farvel til ATP Rom, efter at Holger Rune vandt over ham for første gang nogensinde i professionel sammenhæng. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/Ritzau Scanpix

Og som historikken har vist med al tydelighed:

- Der er ikke spillere, som han ikke kan besejre. Han har jo slået dem alle sammen, påpeger Mortensen.

Også danske Clara Tauson står til at kunne deltage i årets French Open.

Det kræver dog først, at hun fredag besejrer svenske Mirjam Bjorklund i den afsluttende kamp om billetten til hovedturneringen..