Velkomment wildcard: Holger på Solkysten

Tennisinteresserede danskere på den spanske solkyst kan i næste uge få en live-oplevelse med et af dansk idræts mest lovende talenter.

Den 17-årige tennisspiller Holger Rune deltager nemlig i en ATP Challenger turnering i Marbella, der har været corona-udsat siden marts, men altså nu serves i gang.

Danskeren har fået et wildcard til turneringen, der som hovedsponsor har it-virksomheden AnyTech365, som har dansk direktør. Dermed gik et wildcard helt naturligt Holger Runes vej, og det falder et tørt sted i hans jagt på point i de lidt større turneringer.

Men også modstanden er hård. Flere top 100 spillere har meldt deres ankomst.

- Wildcardet betyder rigtig meget for mig, og jeg har glædet mig virkelig meget til turneringen, siger den tidligere juniormester fra French Open, der selvsagt befinder sig godt på grus.

Danskere på den spanske solkyst kan snart tage stortalentet Holger Rune i nærmere øjesyn. Foto: Lars Poulsen

Her har han i september været i to finaler i lidt mindre turneringer end den i Marbella, der har 333.000 kroner i samlet præmiesum.

- Jeg føler, at jeg er i god form. Når jeg kigger på de andre spillere, kan jeg se, at det bliver en stærk turnering, så det bliver fedt at komme ned og spille på et højt niveau, siger Holger Rune ifølge hovedsponsorens PR-afdeling.

Han fortæller, at han i øjeblikket fokuserer meget på sin fysiske træning, og så formulerer han et par fremtidsdrømme:

- På lang sigt er det min drøm at vinde alle Grand Slams så mange gange som muligt. Og helst flere gange end Federer og Nadal, lyder det selvtillidsfuldt fra Holger Rune.

I så fald kan lokale, danske tilskuere altså sigt, at de så ham i aktion som nogle af de første.

Kampene kan dog også streames direkte på hovedsponsorens hjemmeside: https://anytech365.com/.

Turneringen starter lørdag den 24. oktober med finale søndag den 1. november.

