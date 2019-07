Veltilfreds Caroline: Rar revanche

LONDON (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki havde taget smilet med til pressemøde efter sin revanche mod sin russiske banekvinde fra French Open, Veronika Kudermetova, der i Wimbledons anden rundt blev besejret med 7-6, 6-3.

I modsætning til hendes første kamp, holdt hun denne gang fokus fra start til slut, hun servede og returnerede godt og holdt ikke mindst hovedet koldt på et par vigtige tidspunkter i den tætte kamp.

- Det var rart, også fordi jeg tabte til hende sidst. Hun spillede faktisk en god kamp i dag. Hun server godt, prøver at spille fladt og hurtigt og returnerer udmærket, roste hun sin modstander – og dermed også sig selv for at have tæmmet hende.

- Jeg er meget tilfreds med måden, jeg server på, og at jeg holdt hovedet koldt. Jeg tog boldene på det rigtige tidspunkt og var generelt godt tilfreds med mit spil, sagde hun og glædede sig over, at græsset var noget hurtigere end forleden på Bane 2.

Caroline havde god grund til at være tilfreds med sin serv. Hun havde ikke en eneste breakbold imod sig. Foto: Roger Parker

Selvfølgelig var første sæts tiebreak uhyre vigtig at få med sig, sagde hun.

- Især på græs handler det meget om at være i nu’et. Man tænker ikke helt så meget på stillingen. Det handler meget om at holde sin serv.

Og det gjorde hun altså hele vejen i den tætte affære.

Omvendt missede hun altså også ti breakbolde, men de fleste af dem kunne nu godskrives russerens kompetencer.

I tredje runde fredag møder hun Shuai Zhang fra Kina, verdens nummer 50.

De to har vundet hvert et opgør men har ikke mødt hinanden for nylig.

Kineseren spiller fladt og hurtigt men Caroline Wozniacki bør være favorit til også at tæmme hende, og i det hele taget har hendes fjerdedel af lodtrækningen åbnet sig for hende med flere seedede spillere slået hjem.

Se også: Carolines revanche - tæmmer russer

Se også: Stolt Piotr: - Nu bliver Caroline svær at slå