Vender tilbage efter tre år og fire operationer

Juan Martin del Potro er en stærk kandidat til sin generations uheldigste tennisspiller.

Da han i 2009 som bare 20-årig vandt US Open efter en episk finale mod Roger Federer, forventede de fleste tennisfans formentlig, at der lå flere grand slam-titler og ventede for den tårnhøje argentiner. Men sådan er det ikke gået.

Den ene skade har afløst den anden de seneste mere end ti år, og han har knap nok tal på de operationer, han har været igennem.

Trods sine åbenlyse kvaliteter er han blot en gang mere nået frem til en grand slam-finale, siden han kom tilbage fra 1-2 i sæt og slog Federer i New York for mere end 12 år siden. Således tabte han 2018-finalen samme sted til Novak Djokovic.

I næste uge er han så klar til et nyt comebackforsøg i en alder af 33 år. Man skal helt tilbage til sommeren 2019 for at finde Del Potros seneste turneringsoptræden, når han deltager i Argentina Open på hjemmebane i Buenos Aires.

Siden har han gennemgået intet mindre end fire operationer i højre knæ og en lang genoptræningsperiode. Tidligere i karrieren var det ofte håndleddene, der drillede, og han blevet opereret både i det højre samt det venstre flere gange.

Torsdag publicerede han på sociale medier et billede, som hans mange fans har ventet længe på. At han træner på arenaen, hvor der i næste uges skal spilles Argentina Open.

- Hvor bliver det dejligt at se dem igen, skriver Juan Martin del Potro med tanke på tilskuerne på tribunerne.

Den tidligere nummer tre på verdensranglisten, som nu ligger helt nede som nummer 757, har fået et wildcard til turneringen på hjemmebane samt ét til næste uges Rio Open.

I ATP 250-turneringen i Buenos Aires kan han rende ind i danske Holger Rune, der i weekenden deltager i kvalifikationsturneringen.