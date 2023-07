Veninder støtter Holger: Heppekor fra Monaco

Et venindepar, som Holger Rune kender hjemme fra Monaco, er taget til Wimbledon for at støtte den unge dansker

For det meste er det bare Holger Runes mor og hans team, der sidder i spillerboksen, når danskeren er i aktion.

Men under Wimbledon er to nye ansigter dukket op på tilskuerpladserne.

To italienske piger, der også har været forbi et par af Holger Runes træninger, havde taget plads ved siden af tennisstjernens mor, Aneke Rune, da han slog George Loffhagen i første runde af turneringen.

Det viser sig, at de to piger, er veninder, som den 20-årige dansker kender hjemme fra Monaco, hvor han bruger sin tid, når han ikke rejser verden rundt.

- Det er to af mine venner fra Monaco, som jeg har kendt gennem et stykke tid, siger Holger Rune, da Ekstra Bladet spørger ham ind til dem.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Veninderne fulgte også Holger Rune, da han nåede finalen i Rolex Monte-Carlo Masters tilbage i april.

- De så mig også under Monaco-turneringen, så det er dejligt at kunne få support også her, siger Holger Rune.

Når Holger Rune til daglig ikke kan være tæt på sine venner i Danmark, sætter han stor pris på at have nogen at bruge sin fritid med i fyrstedømmet.

- Vi laver bare det, som normale venner gør. Vi går ud og spiser en gang imellem og slapper af. Vi bruger bare tiden til at koble hovedet fra, siger Holger Rune.

De to veninder fik fuld valuta, da Holger Rune i stensikker stil slog George Loffhagen i første runde af turneringen.

Forhåbentlig får de endnu mere at juble over, når den unge komet spiller sin anden kamp mod Roberto Carballes Baena fredag.

