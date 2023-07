Vennen opmuntrede Holger Rune: - Han sagde det til mig efter kampen

Carlos Alcaraz prøvede at få Holger Rune i bedre humør efter deres duel i kvartfinalen af Wimbledon.

Holger Rune var naturligvis en skuffet mand efter hans Wimbledon-exit til verdensetteren Carlos Alcaraz.

Men barndomsvennen kom da med et par opmuntrende ord til Holger Rune ved nettet efter kampen.

- Han sagde til mig efter kampen, at vi kommer til at få en masse kampe mod hinanden i fremtiden, siger Holger Rune.

Holger Rune og Carlos Alcaraz har kendt hinanden, siden de var 12 år gamle.

Kvartfinalen blev endestation for Holger Rune ved Wimbledon - efter en ellers ganske flot turnering. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Derfor var det også noget særligt at stå over for ham i kvartfinalen ved Wimbledon, fortæller Holger Rune.

- Det var en speciel følelse at spille imod ham. Jeg har masser af respekt for ham. Både som tennisspiller og som person.

- Det var anderledes. Men jeg synes, vi har en evne til at blive til krigere, når vi spiller mod hinanden. Efter kampen er vi gode venner igen, siger han.

Kom helt tæt på Holger Runes forvandling, og læs alt om hans familie, formue og fristelser lige her.