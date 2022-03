Vennen siger stop: - Tårerne triller

En efter eget udsagn berørt Simona Halep går natten til onsdag på Twitter for at udtrykke sin skuffelse over, at verdensetter Ashleigh Barty vinker farvel til sporten.

Den rumænske tennisstjernes opslag er skrevet, kort efter at den 25-årige australske tennisstjerne bekendtgjorde, at hun ville indstille karrieren.

- Ash, hvad kan jeg sige? Du ved, at tårerne triller, ikke? Min ven, jeg kommer til at savne dig på WTA-touren. Du var anderledes og helt særlig, og vi delte nogle helt fantastiske øjeblikke.

- Hvad bliver det næste? Grand slam-mester i golf?, skriver Halep.

Ashleigh Barty meddeler i et interview med doublemakker Casey Dellacqua, at præstationspresset er blevet for meget for hende. Hun har ikke mere at give, siger hun.

Og Halep er langt fra den eneste inden for tennisverden, der er ked af at sige farvel til Barty på WTA-touren.

Tjekkiske Petra Kvitova, som har vundet to grand slam-titler, skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Barty i sandhed viser sin kvalitet ved at 'forlade tennisverden på så smuk facon'.

- Jeg er så lykkelig over at have delt banen med dig.

- Tennis kommer aldrig til at være det samme uden dig, skriver Petra Kvitova.

Også den britiske tidligere verdensetter Andy Murray ærgrer sig over Bartys exit.

- Glad på vegne af Ashleigh Barty. Nedslået for tennis. Sikke en spiller, skriver han ifølge Reuters.

Amerikanske Shelby Rogers kalder ifølge Reuters Barty for 'en legende'.

- En utrolig inspirationskilde både på og uden for banen. En af de bedste personer, jeg nogensinde har mødt. Vores nummer et! Held og lykke, Ashleigh Barty, skriver hun.

Nummer otte på verdensranglisten, tjekkiske Karolína Plísková, skriver, at det var et 'privilegium' at dele bane med Barty.

- Tillykke med din utrolige karriere, Ash.

- Jeg vil ønske dig al held og lykke med det næste kapitel i dit liv. Du kommer til at være savnet, skriver Pliskova.

Ashleigh Barty indstiller karrieren i en alder af bare 25 år. Trods den unge alder har hun vundet fire grand slam-finaler - tre i single samt en doublefinale ved US Open. Hun har vundet i alt 15 singletitler på WTA-touren og 12 doubletitler.