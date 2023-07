Ventede på det i seks timer: - Håbede de tog fejl

Der gik præcis en time af Holger Runes kamp mod George Loffhagen, før regnen begyndte at sile ned over bane 3.

Spillerne blev sendt i omklædningsrummet af stigedommeren - og det var det sidste, vi så til dem.

Regnen startede omkring klokken 13.00 dansk tid og så på alle vejrudsigter ud til at fortsætte til langt ud på aftenen.

Alligevel troede Wimbledon-arrangørerne tilsyneladende på, at vejret ville blive bedre. Men der havde Holger Rune-lejren allerede opgivet håbet om at færdiggøre kampen.

- Der er vist ikke nogen, der tror på, at vi kommer i gang i dag, lød det fra Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, omkring klokken 15.15 i en sms til Ekstra Bladet.

Publikum måtte søge ly under paraplyer, mens de ventede på, at kampen blev genoptaget. Det blev den aldrig. Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Kampen blev udskudt og udskudt, og først omkring klokken 18.30 dansk tid indså man, at kampene på banerne uden tag ikke kunne færdigsspilles tirsdag.

Pause i timevis

Holger Rune ventede dermed i over seks timer på at komme i kamp - helt og aldeles forgæves.

- Man håbede vel, at meteorologerne tog fejl. Det gjorde de så ikke, skriver Aneke Rune i en besked til Ekstra Bladet.

Pausen blev blandt andet brugt på at få ladet depoterne op i tilfælde af, at kampen skulle genoptages.

- Han spiser ris og kylling, skrev Aneke Rune til Ekstra Bladet.

Omkring klokken 17.45 blev overdækningen af banen rullet af. Få minutter senere stod regnen ned i stænger igen. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Men da frokosten var overstået, gik det meste af tiden med at sidde troligt i venteposition.

Holger Rune sørgede dog for at holde humøret højt, selvom der ikke var meget at få tiden til at gå med.

- Vi snakker og hygger.

- Men der mangler lidt et bordtennisbord eller andre former for spil. Det plejer der at være til de andre turneringer, lød det i en sms fra Aneke Rune.

Der var ikke meget at få tiden til at gå med i de seks timer, Holger Rune måtte vente forgæves. Foto: DANIEL LEAL/Ritzau Scanpix

Derfor måtte Holger Rune og teamet tænke kreativt for at slå ventetiden ihjel.

- Vi laver 'would you rather'-spørgsmål. Det er altid hyggeligt, skriver Aneke Rune.

Vinder første sæt

Når kampen efter planen genoptages onsdag, kan han glæde sig over, at han er foran fra start.

Holger Rune nåede nemlig lige præcis at vinde første sæt over George Loffhagen 7-6 efter tiebreak, inden regnen tog over.

Holger Rune var i problemer mod George Loffhagen, men endte alligevel med at vinde første sæt. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Briten, der ligger nummer 371 på verdensranglisten, skulle godt nok afværge flere danske breakbolde undervejs i første sæt, men fik Holger Rune i store problemer flere gange undervejs.

Loffhagen servede som et monster, og Holger Rune havde det svært i returneringsspillet i store dele af sættet.

Danskeren var heldigvis sikker i egen serv, og så skulle første sæt afgøres i tiebreak. Holger Rune startede med at komme bagud 0-2, men kom så på 3-2. Det blev også 5-3, og så var Loffhagen under pres.

Holger Rune fik endelig lukket det timelange første sæt ved at vinde tiebreaket 7-4.

George Loffhagen ligger nummer 371 i verden - men det var ikke til at se på hans serv. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Kampen genoptages efter al sandsynlighed onsdag, hvor vejrguderne modsat tirsdag lover sol og tørt.

Holger Rune spiller efter planen på bane 3, når Frances Tiafoe har været i kamp. Hans opgør starter 12.00.