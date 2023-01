Venter barn med rap-stjerne

En lille lykkelig nyhed har ramt tennisverdenen.

Den tidligere verdensetter Naomi Osaka meldte i sidste uge ud, at hun misser Australian Open, og det er der altså en rigtig god grund til.

Hun skal nemlig være mor for første gang. Det skriver hun på sin Twitter.

'Jeg kan ikke vente til, at jeg er tilbage på banen, men her er en opdatering på livet for 2023,' skriver Osaka på opslaget, hvor man kan se et billede af ultralydsscanningen og tilføjer.

'2023 bliver et år fuld af lektioner, og jeg håber at se jer i begyndelsen af næste, for jeg vil være der i Aus (Australian Open, red.) 2024. Elsker jer alle sammen uendeligt, skriver hun.

Osaka vil altså derfor først komme i kamp igen i det nye år.

Faren til barnet er den amerikanske rap-stjerne Cordae. Parret har været sammen siden 2019, hvor de mødtes til en NBA-kamp.

Tidligere verdensetter

Osakas 2022 var meget plaget af skader, og hun spillede sin seneste kamp tilbage i september, hvor hun måtte trække sig kort inde i kampen.

Den japanske stjerne har dog flere gange bevist, at hun hører til absolutte verdenselite inden for tennis og lå tilbage i 2019 nummer et på verdensranglisten.

I 2021 vandt hun Australian Open for anden gang, og det er altså netop den turnering, hun vender tilbage til om et års tid.

I skrivende stund er Osaka kun nummer 47 på verdensranglisten, men det skyldes altså en længere pause.