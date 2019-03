Verdens 100 mest kendte sportsfolk: Ud med Wozniacki

Caroline Wozniacki er for første gang siden 2016 ude af listen over verdens 100 mest kendte sportsfolk

ESPN kårer hvert år jordklodens 100 mest kendte sportsfolk, men for første gang siden 2016, så er 2019-listen uden dansk deltagelse.

I 2017 stormede Wozniacki ind på listen som nummer 87, mens hun i 2018 rykkede yderligere 21 pladser frem som nummer 66.

Pudsigt nok var det i 2018, at hun vandt karrierens største triumf i form af Australian Open, men det har altså kun medført, at hun er røget ud af top-100 på 2019-udgaven hos det store amerikanske medie.

Wozniacki er ude af top-100 på sportens kendis-liste. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

ESPN bruger en særlig formel, hvor de kombinerer antal følgere på sociale medier med Google-søgninger og økonomiske forhold.

Præcis som i 2016, 2017 og 2018, så toppes listen i 2019 af fodboldspilleren Cristiano Ronaldo, mens hans evige rival Lionel Messi er nede som nummer tre - adskilt af basketspilleren Lebron James.

For første gang nogensinde er der en esport-udøver med på listen i form af Ninja, der ligger nummer 41. Den 27-årige gamers rigtige navn er Richard Tyler, og han har 13,7 millioner følgere på streaming-tjenesten Twitch og har også været på forsiden af ESPN-magasinet.

Fodbold har 36 spillere på top-100, mens basket har 16 spillere med. Cricket har 11 og tennis ni, men altså ikke længere Wozniacki.

Selvom vi i Danmark taler meget om navne som Christian Eriksen og Kevin Magnussen, så er der heller ikke fundet plads til dem. Svenske Zlatan Ibrahimovic er eneste nordiske bidrag til top-100, hvor Tyskland heller ikke har andet med end fire fodboldspillere.

ESPN - TOP100 - MEST KENDTE SPORTSFOLK 2019

1. Cristiano Ronaldo, fodbold

2. Lebron James, basket

3. Lionel Messi, fodbold

4. Neymar, fodbold

5. Conor McGregor, MMA

6. Roger Federer, tennis

7. Virat Kohli, cricket

8. Rafael Nadal, tennis

9. Stephen Curry, basket

10. Tiger Woods, golf

11. Kevin Durant, basket

12. Paul Pogba, fodbold

13. MS Dhoni, cricket

14. Kylian Mbappe, fodbold

15. Khabib Nurmagomedov, MMA

16. Antoine Griesmann, fodbold

17. Serena Williams, tennis

18. Yuvraj Singh, crickey

19. Mesut Özil, fodbol

20. Novak Djokovic, tennis

----------------------------

21. Lewis Hamilton, formel 1

24. Shaun White, snowboard

25. Rory McIlroy, golf

31. Tom Brady, amerikansk fodbold

32. Zlatan Ibrahimovic, fodbold

33. Deontay Wilder, boksning

37. Maria Sharapova, tennis

41. Ninja, Esport

43. Sun Yang, svømning

60. Luka Modric, fodbold

63. Anthony Joshua, boksning

64. Yusuru Hanyu, kunstskøjteløb

67. Valentino Rossi, motorcykel

93. Sania Mirza, tennis

95. Gianluigi Buffon, fodbold

100. Blake Griffin, basket

Se hele listen HER.

Wozniacki ligger formentlig kun lige uden for top-100, for på den særlige liste over de 25 mest kendte kvindelige sportsfolk, der ligger hun nummer fire kun overgået af de tre tenniskollegaer Serena Williams, Maria Sharapova og Sania Mirza, der alle er med på top-100.

Danskeren er på kvindelisten dog foran navne som badminton-stjernen Saina Nehwal, Venus Williams, Lindsey Vonn, Chloe Kim, Simone Biles, Michelle Wie og Katie Ledecky, der alle er med på top-25 for kvinderne.

