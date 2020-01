Verdens bedste knaldet for doping

Robert Farah kæmper for at fastholde sin uskyld, men dopingtesten er uenig med ham

Verdensranglistens nummer et i herredouble, Robert Farah, er blevet suspenderet, efter han er blevet testet positiv for brug af præstationsfremmende stoffer.

Det har sendt chokbølger gennem tennissporten forud for årets første Grand Slam-turnering, Australian Open, der starter 20. januar.

Den 32-årige colombianer har 15 ATP-titler på cv'et, herunder sejre ved sidste års Wimbledon og US Open.

Stjernen blev testet positiv for et for højt indhold af stoffet boldenon, der skulle være en slags naturligt forekommende anabolske steroider.

- Det er en af de mest triste dage i mit liv, og uden tvivl den mest triste dag i min karriere, siger Farah selv i en pressemeddelelse, og han mener ikke, dommen er retfærdig.

- Jeg har aldrig brugt produkter, som udfordrer fairplay og den etik, som karakteriserer idræt og særligt tennis, som jeg elsker så højt, fastslår Farah.

Det må være noget i maden

Colombianeren kan forklare alt. Han mener nemlig, at den høje koncentration af stoffet stammer fra noget mad, han uskyldigt har indtaget.

- Som den olympiske komité i Colombia formidlede i 2018, så bliver det forbudte stof ofte fundet i colombiansk mad, som kan påvirke testresultaterne for udøverne. Jeg er sikker på, at det er det, der har forårsaget det her, forklarer han.

Oven i det fortæller han, at han så sent som for ti dage inden gik fri af den test, hvilket han også har gjort utallige gange i løbet af det sidste år.

Efter eget udsagn var han igennem 15 dopingkontroller i 2019, hvor han blev erklæret ren alle gangene.

Sammen med sit team vil han nu arbejde på at komme til bunds i sagen. Målet er selvfølgelig at blive frikendt, forklarer han, og han har ambitioner om at vende tilbage på tennisbanen inden længe.

Men foreløbig bliver Australian Open altså uden Robert Farah, der har kæmpet sig til tops i disciplinen med landsmand Juan Sebastián Cabal ved sin side som doublepartner.

