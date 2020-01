Verdens bedste knaldet for doping

Det Internationale Tennisforbund (ITF) har suspenderet doublestjernen Robert Farah midlertidigt for brug af det ulovlige anabole steroid boldenon.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den positive dopingprøve blev afgivet uden for konkurrence i oktober. En høring finder sted på et senere tidspunkt, og indtil da er Farah udelukket.

Den 33-årige colombianer er doublespecialist, og sammen med makkeren og landsmanden, Juan Sebastián Cabal, vandt han i 2019 grand slam-turneringerne Wimbledon og US Open i herredouble.

De nåede også finalen sammen i Australian Open i 2018.

På verdensranglisten ligger Farah og Cabal på en delt førsteplads.

I sidste uge skrev den nu udelukkede tennisspiller på sociale medier, at han var i sorg, da nyheden om dopingprøven kom frem.

- Jeg gennemlever et af de mest triste øjeblikke i mit liv og uden tvivl det mest triste i min sportslige karriere, skrev han.

I Colombia bruger landmænd stoffet boldenon til at få køer til at vokse hurtigere, og i 2018 advarede Den Colombianske Olympiske Komité landets atleter om, at boldenon kunne findes i bøffer.

- Jeg er sikker på, at det er årsagen til den positive prøve, mener Farah.

Efter udelukkelsen af Farah spiller Cabal med spanieren Jaume Munar i Australian Open.

