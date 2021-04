Verdens bedste overhaler Wozniacki

Med weekendens resultater passerer Ashleigh Barty Caroline Wozniacki på listen over flest uger som verdens nummer et

Bortset fra tre uger i august 2019 har australske Ashleigh Barty ligget nummer et på kvindernes verdensrangliste siden 24. juni 2019.

Og med weekendens resultater i Miami Open, hvor den 24-årige australier netop har vundet finalen over Bianca Andreescu, mens japanske Naomi Osaka røg ud i kvartfinalen, så ligger det fast, at Barty har førstepladsen i mindst fem uger yderligere. Det melder Cairns Post.

Dermed overhaler hun Caroline Wozniacki på listen over spillere med flest uger på verdensranglistens førsteplads.

Caroline Wozniacki lå nummer et på verdensranglisten i samlet 71 uger fordelt på 18 uger fra oktober 2010 til februar 2011, 49 uger fra februar 2011 til januar 2012 samt fire uger fra januar 2018 til februar 2018.

Wozniacki bliver med 71 uger som verdens nummer et nu passeret af Ashleigh Barty, men danskeren vandt alle tre indbyrdes opgør med australieren. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Med ugens resultater når Barty op på 74 uger som verdens nummer et, og det gør kun otte spillere i historien bedre end hende.

Flest uger på førstepladsen har tyske Steffi Graf, der nåede 377 uger som verdens nummer et tilbage i 1980'erne og 1990'erne.

Martina Navratilova er tæt på med sine 332 uger, mens Serena Williams er nummer tre med 319 uger. Vi skal dog helt tilbage til 2017 for at finde seneste gang, hvor den stadig aktive amerikaner var nummer et.

Værd at bemærke er det, at Barty allerede kunne have haft endnu flere uger som verdens nummer et, hvis ikke verdensranglisten grundet corona var suspenderet fra marts til august 2020.

Caroline Wozniacki og Ashleigh Barty nåede i øvrigt at møde hinanden tre gange, mens danskeren stadig var aktiv, og Wozniacki vandt alle tre gange. På græs i Eastbourne i 2018, på grus i Madrid i 2018 og på hardcourt i Cincinnati i 2017.

FLEST UGER SOM VERDENS NUMMER 1 (Barty er med weekendens resultater sikret fem uger mere som nummer et og springer dermed fra 69 til 74 uger)

377 Steffi Graf, Tyskland

332 Martina Navratilova, USA

319 Serena Williams, USA

260 Chris Evert, USA

209 Martina Hingis, Schweiz

178 Monica Seles, Jugoslavien/USA

117 Justine Henin, Belgien

98 Lindsay Davenport, USA

74 Ashleigh Barty Australien

71 Caroline Wozniacki, Danmark

64 Simona Halep, Rumænien

51 Victoria Azarenka, Belarus

39 Amelie Mauresmo, Frankrig

34 Angelique Kerber, Tyskland

26 Dinara Safina, Rusland

25 Naomi Osaka, Japan

21 Maria Sharapova, Rusland

21 Tracy Austin, USA

20 Kim Clijsters, Belgien

18 Jelena Jankovic, Serbien

17 Jennifer Capriata, USA

12 Arantxa Sanchez Vicario, Spanien

12 Ana Ivanovic, Serbien

11 Venus Williams, USA

8 Karolina Pliskova, Tjekkiet

4 Garbine Muguruza, Spanien

2 Evonne Goolagong Cawley, Australien

