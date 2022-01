Verdens nummer syv kan møde Clara Tauson

Anett Kontaveit er videre fra første runde af Australian Open, efter at hun tidligt tirsdag eftermiddag lokal tid sendte tjekken Katerina Siniakova ud af grand slam-turneringen i to sæt med cifrene 6-2, 6-3.

Dermed skal danske Clara Tauson op imod den sjetteseedede ester, hvis hun vinder sin kamp over australske Astra Sharma senere tirsdag.

19-årige Tauson har ikke mødt 26-årige Kontaveit tidligere i sin karriere.

Skulle de støde ind i hinanden, så bliver det uden tvivl en ordentlig mundfuld for den unge dansker, da Kontaveit sluttede sidste sæson som en af de mest formstærke spillere på kvindernes WTA-tour.

I november formåede hun blandt andet at spille sig i finalen ved WTA-finals i Mexico. Her tabte esteren dog til spanske Garbiñe Muguruza.

Som optakt til Australian Open nåede Anett Kontaveit også semifinalen ved en WTA-turnering i Sydney i begyndelsen af januar.

I tirsdagens kamp i Melbourne havde esteren ikke de store problemer med at besejre Katerina Siniakova på et solbeskinnet John Cain Arena.

Efter en lidt sløv start fik hun således kontrol over tjekken, der blev sendt ud efter en time og 21 minutters spil.

I et interview på banen efter kampen forklarer en smilende Kontaveit sin langsomme åbning med, at hun havde en smule nerver på inden opgøret.

- Jeg synes, at kampe i første runde altid er lidt nervepirrende. Men jeg er glad for, hvordan jeg kom i gang, og jeg synes, at jeg spillede bedre og bedre, som kampen skred frem, siger Kontaveit.

Anett Kontaveit ligger nummer syv på kvindernes verdensrangliste i single. Hendes bedste resultat ved Australian Open er en kvartfinale i 2020.