Verdens nummer tre og fire taber overraskende i Indian Wells

Den georgiske tennisspiller Nikoloz Basilashvili er højst overraskende klar til semifinalen i Indian Wells, der regnes som årets største turnering ud over de fire grand slam-turneringer.

Basilashvili, der ligger nummer 36 på verdensranglisten, vandt sent fredag aften dansk tid sin kvartfinale over verdens nummer tre, Stefanos Tsitsipas.

De forbløffende sejrscifre lød på 6-4, 2-6, 6-4.

Basilashvili kom forrygende fra start og brød til både 1-0 og 4-1, inden han siden sikrede sig første sæt med 6-4.

I andet sæt fik Tsitsipas vist, hvorfor han rangerer i den absolutte verdenstop, og på godt en halv time snuppede han andet sæt og bragte fuld balance.

Men regnede man Basilashvili som færdig, regnede man forkert. Georgieren indledte det afgørende sæt med et servegennembrud og kom på 2-0.

Tsitsipas svarede ganske vist tilbage og udlignede til 2-2, men Basilashvili brød bare igen til 4-3 og holdt serv i et langt parti til 5-3 efter at have afværget en breakbold.

Kort efter kunne han så serve kampen hjem. 30-0 blev til 30-30, men georgieren fik lukket kampen med et par store server og kunne så juble over den store skalp.

Basilashvili skal i semifinalen møde Taylor Fritz fra USA, der ligger nummer 39 på verdensranglisten.

Natten til lørdag dansk tid slog han ligeledes på overraskende facon verdens nummer fire, tyske Alexander Zverev, ud af Indian Wells.

Den 23-årige amerikaner slog den 24-årige tysker med cifrene 4-6, 6-3, 7-6. Det afgørende sæt blev afgjort i en tiebreak, der endte 7-3 til Fritz.

Den anden semifinale står lørdag mellem bulgarske Grigor Dimitrov og briten Cameron Norrie.