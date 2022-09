Verdensetter buldrer videre

Den russiske verdensetter i tennis, Daniil Medvedev, fortsætter med at vinde overbevisende i grand slam-turneringen US Open, hvor han er forsvarende mester.

Natten til lørdag dansk tid slog han kineseren Wu Yibing - verdens nummer 174 - med cifrene 6-4, 6-2, 6-2. Dermed har Medvedev ikke afgivet så meget som et sæt i de første tre runder i New York.

Wu, der var igennem kvalifikationsturneringen for at komme med i US Open, fulgte med til 4-4 i første sæt, men derfra var der som ventet klasseforskel på de to spillere.

Medvedev kan regne med modstand af en helt anden kaliber, når han søndag skal op mod australieren Nick Kyrgios i ottendedelsfinalen.

Annonce:

Kyrgios har i det meste af karrieren gjort sig mest bemærket for sin opførsel på banen, men de seneste måneder har han desuden leveret blændende spil, og under turneringen i New York har han fortalt, at han aldrig tidligere har ageret så professionelt som nu.

I juli nåede han finalen i Wimbledon, som han tabte til Novak Djokovic, og nu er han også succesfuldt igennem de tre første runder i US Open.

Natten til lørdag besejrede han amerikaneren J.J. Wolf med 6-4, 6-2, 6-3, og nu er der altså lagt op til lidt af et brag i næste runde.

Medvedev og Kyrgios har mødt hinanden fire gange tidligere i karrieren, og faktisk har Kyrgios vundet tre af gangene, senest for fire uger siden i Montreal.

Deres eneste forudgående grand slam-møde var i januar i Australian Open, hvor Medvedev vandt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Serenas farvel: Derfor er hun så stor