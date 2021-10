Verdensetter dropper sæsonfinale

Den forsvarende Wimbledon-mester og etteren på kvindernes verdensrangliste, Ashleigh Barty, spiller ikke flere turneringer i år.

Det meddeler australieren lørdag.

- Jeg vil gerne lade alle vide, at jeg ikke konkurrerer i flere turneringer i 2021. Inklusive WTA Finals i Mexico, siger Barty ifølge AFP.

25-årige Barty er forsvarende mester i WTA Finals, der senest blev afholdt i 2019 og traditionelt er en turnering for de bedste i slutningen af året.

- Det har været en svær beslutning, men jeg er nødt til at prioritere min krop, komme mig efter vores 2021-sæson og fokusere på at have den stærkest mulige sæsonoptakt inden den australske sommer, siger Barty.

Barty begrunder derudover sit afbud til WTA Finals og andre turneringer med de nuværende indrejseregler i Australien.

Ifølge dem skal man være to uger i isolation på hotel efter ankomst fra udlandet. Det har Barty i september været igennem, efter at hun har tilbragt det meste af 2021 til turneringer i hele verden.

Bartys bedste resultat i Australian Open, der er årets første grandslam og normalt afvikles i januar, er semifinalen i 2020.