Verdensetter overvinder forskrækkelse

Verdensetteren hos tenniskvinderne, Iga Swiatek, er som forventet klar til kvartfinalerne i French Open, som hun vandt i 2020.

Men hun måtte slide mere for sejren, end hun har gjort i en lang periode.

Hendes seneste ni sejre er kommet i hus i to sæt, men mandag aften måtte hun igennem tre sæt, inden kineseren Zheng Qinwen var besejret.

Det skete med cifrene 6-7, 6-0, 6-2, og dermed er Swiatek oppe på opsigtsvækkende 32 sejre i træk.

Swiatek bragte sig foran 3-0 og 5-2 i første sæt, men kineseren leverede et fornemt comeback, hvor hun overlevede hele fem sætbolde, inden hun tvang sættet ud i tiebreak.

Også her var Swiatek foran med 5-2, men Zheng vandt de næste fem bolde og dermed sættet, der varede i 1 time og 24 minutter.

Men så skulle man ellers lige love for, at den 20-årige polske nummer et skruede bissen på.

På bare 31 minutter vandt hun andet sæt med 6-0, og hun bragte sig bagefter på 2-0 i det afgørende sæt.

Zheng havde to breakmuligheder for at komme på 2-2, men i stedet øgede Swiatek og punkterede spændingen.

I kvartfinalen skal Swiatek nu op mod amerikaneren Jessica Pegula, der rangerer som verdens nummer 11. Tidligere mandag slog hun rumænske Irina Begu i tre sæt.