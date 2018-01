Verdensetteren bomber sig videre: 'Hemmeligt, hvordan jeg gør'

For første gang i tenniskarrieren er Simona Halep videre til semifinalen ved grand slam-turneringen Australian Open.

Verdensetteren vandt i sikker og suveræn stil med 6-3, 6-2 over Karolína Plísková, der er verdens nummer seks, efter en time og et kvarter.

Plísková kom eller foran med 3-0 i første sæt, men rumæneren svarede igen og snuppede seks partier i træk.

- Det er rart at være at videre. Det var ikke min bedste start. Jeg måtte begynde forfra efter tre partier.

- Jeg begyndte at bevæge mig bedre og fik åbnet banen op. Jeg servede godt, og det gik bedre og bedre for mig, siger Halep i et interview på banen.

Plísková er kendt for sin hårde og stabile serv, men tjekken blev læst godt af Halep, som returnerede mange af serverne på fornem vis.

- Jeg var stærk i mine returneringer. Det var min opgave at stresse modstanderen og presse hende tilbage, så jeg kunne dominere duellerne.

- Men det er en hemmelighed, hvordan jeg gør det. Jeg skal kunne bruge det i næste kamp, forklarer Halep.

I semifinalen skal Halep møde tyske Angelique Kerber, som tidligere onsdag slog amerikaneren Madison Keys i to sæt.

- Det bliver helt sikkert en anderledes kamp. Kerber bevæger sig godt, og jeg skal være rolig og spille som i slutningen af denne kamp. Jeg vil prøve at nyde det, lyder det fra Halep.

I den anden semifinale skal Caroline Wozniacki møde den useedede belgier Elise Mertens.

Vil du se Wozniackis semifinale? Du skal tidligt op