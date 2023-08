Verdensetteren er ude i Toronto

Carlos Alcaraz, som er rangeret som verdens bedste mandlige tennisspiller, er ude af ATP-turneringen i den canadiske storby Toronto, efter at han natten til lørdag dansk tid har tabt til Tommy Paul fra USA.

Tommy Paul, som er turneringens 12. seedet, tog en sejr med cifrene 6-3, 4-6, 6-3 over den spanske komet, der i løbet af de sidste par år for alvor har gjort sig bemærket i tennisverden.

Carlos Alcaraz var ellers førsteseedet i turneringen og dermed favorit til at vinde den.

Men det blev Tommy Paul, som i øvrigt også slog Alcaraz ved samme turnering sidste år, som løb med sejren.

- Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har opskriften, men jeg spillede en virkelig god kamp i dag, siger Tommy Paul ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg gik efter mine slag. Man kan ikke starte så meget som et enkelt point på hælene mod ham, for så slår han til, så man er virkelig nødt til at gå efter de gode slag tidligt i duellerne.

Det er altså i stedet Tommy Paul, som er rangeret som verdens 14.-bedste tennisspiller, der får en plads i turneringens semifinale.

Her skal han op imod enten franske Gael Monfils eller Jannik Sinner fra Italien. De to spiller også natten til lørdag.

Amerikanske Tommy Paul er videre ved ATP-turneringen i Toronto i Canada, efter at han besejrede førsteseedede Carlos Alcaraz fra Spanien. Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Alcaraz derimod må vente til næste uge, hvor han spiller med i ATP 1000-turneringen i Cincinnati i USA, som er sidste turnering, inden New York City slår dørene op for årets sidste grand slam-turnering, US Open.

- Jeg har nogle uger til US Open, men indtil videre er jeg nødt til at fokusere på Cincinnati, siger Alcaraz.

- Jeg kan tage en masse gode lektioner med fra turneringen.

Alcaraz er optimistisk i forhold til at kunne hæve niveauet, når han spiller med i Cincinnati efter en svær uge, hvor der også var besvær med at slå Hubert Hurkacz fra Polen.

- Jeg gjorde visse ting godt her, men det hele kan blive meget bedre, siger han.

- Nu er jeg nødt til at forsøge at forbedre en masse ting og få lidt mere selvsikkerhed ind i mit spil. Jeg skal prøve at spille så godt, jeg kan, i Cincinnati.