Verdenskendt skuespiller stjal showet

Der er næsten altid garanti for overraskelser, når Nick Kyrgios dyrker sin sport på tennisbanen.

Men et kortvarigt møde med Ben Stiller må alligevel siges at høre til sjældenhederne.

Ikke desto mindre var det tilfældet midtvejs i tredje og sidste sæt, da den australske tennisspiller dystede mod Rafael Nadal om en plads i Indian Wells-semifinalen natten til fredag dansk tid.

Inden han skulle serve, måtte Kyrgios lægge øre til sarkastiske servetips fra en fan, der sad ved siden af Hollywood-stjernen på de fyldte tilskuerrækker.

Det skriver The Sydney Morning Herald.

- Hvorfor taler du? Spurgte australieren, da tilskueren åbnede munden, hvorefter Kyrgios fulgte op med endnu et spørgsmål:

- Fortæller du også ham der, hvordan han skal spille skuespil?

Imens pegede han på Ben Stiller, der smilede kækt iført et par store solbriller.

Artiklen fortsætter under billedet..

Nick Kyrgios ligger nummer fire i verden og ofte garant for et optrin eller to. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Ben Stiller er primært kendt for sin medvirken i store amerikanske komediefilm. Blandt andet i rollen som Greg Focker i Meet the Parents-flimene, der også har Robert De Niro på rollelisten.

Nadal fortsatte sin gode form

Episoden slog dog ikke Kyrgios helt ud af kurs. Han havde vundet andet sæt med 7-5 efter at have tabt det første. I det afgørende tredje sæt holdt begge spillere deres første tre servepartier, hvorefter Nadal brød til 4-3 i australierens serv.

Nadal endte med at tage det afgørende parti rent til sætsejren 6-4 og var dermed klar til semifinalen.

Selvom han bed fint fra sig undervejs, lod Kyrgios alligevel sig påvirke af nederlaget. I ren frustration nåede han at smadre to af sine ketsjere. Det sidste vredesudbrud kom, efter han havde sagt tak for kampen til både dommeren og Nadal.

Ketsjeren blev kastet i jorden med så stor kraft, at den var tæt på at ramme en bolddreng, men vedkommende var vaks og undveg den flyvende genstand.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ben Stiller var også på tilskuerrækkerne, da Nadal mødte Reilly Opelka i forrige runde. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Ven og fan af Nadal

Det er ikke nyt, at Ben Stiller er at finde blandt tilskuerne, når Rafael Nadal spiller.

De to er nemlig personlige venner, og skuespilleren ser tit spaniernes kampe.

Med sejren over Kyrgios er Nadal fortsat ubesejret i år. 19 sejre i træk er det blevet til - heriblandt i finalen i grand slam-turneringen Australian Open i januar.

I semifinalen i Indian Wells, som er en ATP-turnering, skal 35-årige Nadal møde den bare 18-årige Carlos Alcaraz, som tidligt fredag morgen sendte den forsvarende mester, Cameron Norrie, ud i kulden.