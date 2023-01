Verdensstjerne bekymret for Holger

Stefanos Tsitsipas har store ord til overs for Holger Rune, men er bange for at tennis fylder for meget i hans liv

Den græske tennisstjerne Stefanos Tsitsipas kender Holger Rune bedre end de fleste.

Tsitsipas og Holger Rune har brugt timevis sammen på træningsbanen, da de gik på det samme akademi i Frankrig, og i sidste sæson mødtes de to gange i henholdsvis Roland Garros og Stockholm Open.

Holger Rune jubler efter ottendedelsfinalesejren over Stefanos Tsitsipas i French Open 2022. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Verdensstjernen har store ord til overs for Holger Rune - men på ét punkt er han bekymret for sin danske kollega, fortæller han, da Ekstra Bladet spørger ham ind til Holger Rune på et pressemøde forud for Australian Open.

- Jeg har set ham på akademiet træne og træne. Han er besat af tennis. Du kan se, hvor besat han er af sporten. Han lever og ånder for det, og han tænker på tennis hele tiden.

- Det er både godt, men måske kan det også have nogle bagsider, fordi man bliver nødt til at tænke på andre ting i livet, som du går op i og gør dig glad.

- Tennis er en vigtig del af livet. Men jeg er bare bange for, at han brænder ud. Det er meget tennis, siger Stefanos Tsitsipas.

- Minder om mig selv

Selvom den enorme tennisbesættelse ifølge Tsitsipas kan spænde ben for danskeren, så tror grækeren på, at Holger Rune kommer til at nå langt i sin karriere.

- Han minder mig en del om mig selv, da jeg var på hans alder. Jeg tror, det kan blive hans år - et år, hvor han kommer til at gøre det meget bedre end sidste år.

Stefanos Tsitsipas under forberedelserne til Australian Open. Foto: WILLIAM WEST/Ritzau Scanpix

- Han beviste det i Bercy (til Paris Masters, red.) for nylig og også i nogle turneringer før det, hvor han vandt titler og løftede nogle gode trofæer.

- Hvis jeg skal komme med en forudsigelse, er det, at han kommer til at få et godt 2023, siger Tsitsipas.

Forbedret mentalt

Grækeren har særligt lagt mærke til ét punkt, hvor Holger Rune har forbedret sig markant i den seneste tid.

- Han er en meget stærk modstander. Han er modnet ret hurtigt i sit spil, vil jeg sige. Men det kommer selvfølgelig af hårdt arbejde.

- Jeg har et godt øje for at analysere spillere. Han har forbedret sig meget i måden, han opfører sig på banen. Han er en fantastisk atlet. Han kan slå alle. Han er en meget disciplineret fyr, når han spiller kampe, siger Tsitsipas.

Tsitsipas og Holger Rune stødte to gange ind i hinanden i sidste sæson. Først i ottendedelsfinalen ved French Open i juni og siden i finalen i Stockholm Open i oktober.

Stefanos Tsitsipas møder i sit første opgør ved Australian Open franske Quentin Halys, der er rangeret som nummer 64 verden.

Holger Rune skal i sin første kamp tirsdag møde verdens nummer 56 serbiske Filip Krajinovic.

