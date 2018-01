Verdensstjerne blev paf: Fik foto med Wozniacki

Rugby er nationalsport i New Zealand, og det er ikke ofte, at verdensstjernerne på det uslåelige landshold kaldet All Blacks møder navne, der efterlader dem starstruck.

Det så imidlertid ud til at ske efter Caroline Wozniackis seneste kamp mod Petra Martic ved ASB Classic i Auckland.

Her blev hjembyens rugby-landsholdsspiller Ofa Tu'ungafasi introduceret til den danske verdensstjerne, og de to fik et foto sammen, inden Tu'ungafasi ønskede danskeren held og lykke i resten af turneringen.

25-årige Ofa Tu'ungafasi kom ind på det verdenskendte landshold i 2016 og har siden spillet 14 kampe og lavet fem point og var med en scoring med til at hjemføre Rugby Championship i efteråret 2017, hvor Argentina, Australien og Sydafrika blev besejret.

Watch: Star-struck All Blacks prop Ofa Tu'ungafasi asks for photo with Caroline Wozniackihttps://t.co/knKCGBc2K0 pic.twitter.com/sOJJF2N2P5 — 1 NEWS - Sport (@1NewsSportNZ) 3. januar 2018

Ofa Tu'ungafasi i aktion for New Zealands 'All black', som rugby-landsholdet kaldes. Foto: All Over

Rugby-stjernens 'held og lykke' har dog foreløbig ikke skullet bruges, for Wozniackis kvartfinale mod den 19-årige amerikaner Sofia Kenin er blevet udsat igen og igen, fordi det har regnet to døgn i træk i New Zealand.

Det betyder, at WTA-turneringen går en dag ud over det planlagte, og derefter følger mændenes ATP-turnering samme sted. Også her kunne det være en fordel med et stadion med tag på.

- Vi vil elske at have et tag på, men i øjeblikket må vi vente og se, om det kan blive en realitet, siger turneringsdirektør Karl Budge til Yahoo.

- Vi er 100 procent opsatte på det projekt, og så snart disse turneringer er ovre, så vil vi kigge på det igen og forsøge at realisere det. Men dage som disse styrker argumentet, når vi har disse diskussioner, siger Budge.

Kvartfinalerne er blevet sat i gang, men lettere forsinket kl. 22.15, og går det uden overraskelser, så spiller de fire topseedede Caroline Wozniacki, Julia Görges, Barbora Strycova og Agnieszka Radwanska sig alle i semifinalen, og det vil være en sjælden ting.

The Order of Play for Saturday January 6th is here! pic.twitter.com/Z6YWHz4uln — ASB Classic (@ASB_Classic) 5. januar 2018

I turneringens 32-årige historie er det nemlig blot sket fire gange, at alle de fire topseedede kvinder er gået helt til semifinalerne. Sidste år lykkedes det endda ikke for en eneste af de fire topseedede at spille sig blandt de bedste fire.

Om Wozniacki får lov til at møde flere lokale rugby-stjerner vides ikke, men efter kvartfinalen, der formentlig slutter en time eller to efter midnat, så skal hun skynde sig at gøre sig klar igen. Semifinalerne er således programsat til klokken 02.30 hvor Wozniacki dog står til at spille anden kamp, hvis hun når så langt.

WOZNIACKI I AUCKLAND

2017: Kvartfinale

2016: Semifinale

2015: Finale

2009: Kvartfinale

SENESTE FEM VINDERE I AUCKLAND

2017: Lauren Davis

2016: Sloane Stephens

2015: Venus Williams

2014: Ana Ivanovic

2013: Agnieszka Radwanska

