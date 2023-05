Verdensstjerne håber på Holger-invitation

Novak Djokovic storroser den danske stjerne og håber, at han snart får en middagsinvitation

Holger Rune kan allerede nu godt sætte stegen i ovnen.

For en af tennisverdenens største stjerner, Novak Djokovic, går og drømmer om en middag med det danske supertalent.

Holger Rune har tidligere fortalt, at han - hvis han skulle vælge - helst ville spise middag Novak Djokovic fra 'The Fab Four' (Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer og Andy Murray, red.).

- Det er dejligt, at han gerne vil spise middag med mig. Jeg håber, han inviterer mig. Jeg har ikke fået en invitation endnu, men jeg vil med glæde sige ja, siger Novak Djokovic på et pressemøde.

Serberen fortæller, at han og Holger Rune altid har haft et godt forhold - også selvom de med tiden er blevet større rivaler i takt med Runes katapultering mod tennistoppen.

- Vi har trænet sammen en del gange i løbet af de sidste par år. Han er en af lederne af den fremtidige generation i tennis. Jeg har sagt til ham, at jeg altid er der for ham, uanset hvad han har brug for.

Foto: Gabriel Bouys/Ritzau Scanpix

- Men jeg ved, det er svært, fordi han er en top ti-spiller. For du må naturligvis ikke blive alt for tæt med dine største rivaler.

- Vi er på en måde i forskellige positioner, fordi jeg han spillet professionel tennis i 20 år, og han først lige er startet. Hvis der er noget, han synes, jeg kan hjælpe ham med eller dele med ham, er jeg altid åben for det, siger Novak Djokovic.

Holger Rune og Novak Djokovic indleder ATP 1000-turneringen i Rom, Italian Open, fredag.

Danskeren møder Arthur Fils tidligst 15.30, mens Djokovic skal i kamp tidligst klokken 19 mod Tomás Martín Etcheverry.