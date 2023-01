Verdensstjerne melder afbud

Han er blevet tvunget til at trække sig.

Det spanske stjerneskud Carlos Alcaraz vil ikke deltage ved årets første Grand Slam, Australian Open.

Fredag aften skriver spanieren på Twitter, at han har fået en muskelskade i højre ben.

'Jeg havde arbejdet så hårdt for at nå mit bedste niveau for Australien, men jeg vil desværre ikke være i stand til at spille Care A2+ Kooyong eller Australian Open.'

'Det er hårdt, men jeg skal være optimistisk, komme mig og se fremad. Vi ses i 2024, Australian Open.'

Den bare 19-årige spanier vandt US Open i 2022.

Danmarks bedste tennisspiller, Holger Rune, står til at skulle spille Australian Open, trods han har meldt afbud til næste uges ATP-turnering i Auckland. Læs mere om hans optakt til Grand Slam-turneringen her.

Australian Open begynder 16. januar og slutter 29. januar.