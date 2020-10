Verdensstjerne mulig mentor for Clara

Da Clara Tauson forleden i bogstaveligste forstand slog sig ind i den globale tennisfamilies bevidsthed under sin grand slam-debut i Paris, sad en ganske særlig tilskuer på tribunen og fulgte intenst med.

Kvinden var den syvdobbelte grand slam-vinder, Justine Henin, der hentede fire af de store titler på netop Roland Garros, og som driver det tennisakademi sydøst for Bruxelles, som det seneste år har været danskerens andet hjem.

- Jeg så op og fik øje på hende. Jeg er glad for at hun kom for at se min kamp, og jeg prøvede bare at spille mit bedste, sagde Clara Tauson efter kampen til den belgiske tv- og radiostation RTBF, som samtidig lavede et lidt længere interview med hendes træner, Olivier Jeunehomme.

Den 47-årige belgier var ovenud tilfreds med det, han havde set i kampen mod verdens nummer 25, amerikanske Jennifer Brady, der blev besejret med 9-7 i tredje sæt.

Ligefrem smukt at overvære

Og så ser han selvsagt et meget stort potentiale i den elev, han nu har haft under sine vinger i godt et år.

- Det var en meget, meget tæt og intens kamp med masser af adrenalin. Den var ligefrem smuk at overvære, siger Olivier Jeunehomme i interviewet, som Ekstra Bladet har fået oversat med hjælp fra Tennis Translations.

- Hun er kun 17 år, så det her er noget, der føles meget lovende.

Justine Henin var på plads i Paris, da Clara Tauson sparkede døren op til verdenseliten. Verdensstjernen kan fremover blive en slags mentor for den unge dansker, Foto: Martin Bureau/AFP/Ritzau Scanpix

På akademiets Facebook-side kunne man på en video se, hvordan jublen brød løs foran fladskærmen efter Clara Tausons afgørende bold, så danskeren er åbenlyst blevet et integreret medlem af den lokale tennisfamilie.

- Ja, hun er et talent, som vi tror meget på, og vi håber, at det bliver foldet helt ud, siger Olivier Jeunehomme og tilføjer, at han dog nødig vil lægge for meget pres på via sine kommentarer.

- Men jeg føler, at hun har et stort potentiale. Hun kan gøre mange forskellige ting på en tennisbane. Hun er fysisk meget stor, server godt og har masser af power.

- Hun er meget kraftfuld i sit angrebsspil, og når hun server varieret, er hun også god til at bevæge sig fremad på banen på de første to bolde.

- Men i dag har hun især imponeret mig ved at stå imod i de meget lange dueller med Brady, der også er en meget kraftfuld spiller. Det var en dejlig, stor overraskelse for mig, at hun kunne holde til trykket fra en spiller på det niveau.

Den erfarne belgiske træner, Olivier Jeunehomme, har før bragt talentfulde juniorer langt op ad seniorernes verdensrangliste, og nu håber han at kunne gøre det samme med Clara Tauson. Foto: Geoffroy Libert/Ritzau Scanpix

Han fortæller, hvordan tingene hurtigt faldt i hak, da Clara Tauson kom til ham og akademiet sidste år.

- Hun havde hørt lidt om vores arbejde på akademiet, og jeg havde lige færdiggjort min kontrakt med Dayana Yastremska (ukraineren, der i dag er 20 år og nummer 28 på verdensranglisten, red.) og ledte efter en ny udfordring.

- Derfor faldt det på plads. Det er tit et spørgsmål om timing i forhold til at finde en træningsbase og en træner, og det hele passede fint her.

Vil få brug for Justine

Og så er vi tilbage ved Justine Henin, den tidligere verdensetter gennem 117 uger, der står i spidsen for hans arbejdsplads. Hun kan således komme til at spille en større rolle i Clara Tausons tennisfremtid og indtage en rolle, der er lidt anderledes end hans, mener Olivier Jeunehomme.

- For en spiller med så stort et potentiale, er det er meget vigtigt på et tidspunkt at have nogen, der kan være en slags mentor for dig, og som kan give dig visse nøgler.

- Jeg tror, at en ung kvinde som Clara vil have en tendens til hellere at ville lytte til visse ting, når de kommer fra en meget stor spiller og mester som Justine.

- Lige nu sker det nok lidt tilfældigt, at de taler sammen, men jeg tror, at Clara over tid kan få mere og mere brug for råd og nøgler til de døre, hun skal åbne.

Foreløbig har Clara Tauson altså nærmest sparket døren ind til den øverst scene i sporten.

Efter nederlaget i anden runde til Danielle Collins er Clara Tauson nu tilbage på akademiet i Belgien, hvor hun har fået behandlet sin lårskade og allerede så småt skulle være tilbage på træningsbanen.

Der er stort set ingen WTA-turneringer tilbage i år, der ikke er blevet aflyst, så meget tyder på, at hun midlertidigt må tilbage til den noget mindre scene på ITF-turen for at samle point til verdensranglisten, hvor hun aktuelt er nummer 155.

