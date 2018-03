Verdensstjerne tilbage efter 14 måneder: 'Jeg har aldrig været i tvivl'

Serena Williams vandt Australian Open tilbage i 2017. Det var hendes 23. Grand Slam-titel, men siden da har hun på grund af sin graviditet ikke været at finde ved WTA-turneringerne.

I denne uges turnering i Indian Wells får vi den 36-årige amerikanske verdensstjerne Serena Williams at se på tennisbanen. På trods af sin høje alder tænker hun dog ikke på karrierestop.

- Jeg har aldrig stillet spørgsmålstegn ved mit comeback til tennisbanen, siger Serena Williams ifølge The Guardian før opgøret mod Zarina Diyas fra Kasakhstan.

Svær kamp

Hun har dog været igennem op- og nedture i perioden og det har været en hård udfordring.

- Der har været mange dage, og det er der stadig, hvor jeg tænker 'Hvordan skal jeg fortsætte?'. Det har været meget svært. Jeg fortsætter dog, selvom jeg måske ved, at jeg er ikke på mit topniveau endnu.

- Så længe at jeg bevæger mig fremad hele tiden, selvom det er små skridt, så har jeg det helt okay, sagde Williams til BBC.

Serena Williams har ligeledes skrevet på sin Instagram-profil, og her glæder hun sig specielt over, at hun får comeback på kvindernes internationale kampdag.

- Det er officielt. Jeg gør comeback. Denne torsdag vil jeg spille professionel tennis igen for første gang siden, at jeg fødte min datter. Hele måneden vil jeg spille turneringer i Californien og Florida - begge mine hjembyer. Torsdag, hvor jeg spiller min første kamp, markerer også kvindernes internationale kampdag. Mit comeback kunne ikke være kommet på et bedre tidspunkt, skriver hun blandt andet.

Serena Williams har spillet forskellige kampe op til turneringen i Indian Wells. Hun stillede op sammen med søsteren Venus Williams i Fed Cup i sidste måned, mens hun spillede en opvisningsturnering i Dubai i december 2017.

For et par dage siden var hun også en af deltagerne ved en opvisningsturnering i New York.

Serena Williams skal op imod Diyas natten til fredag dansk tid.

Se også: Rivalen hylder Wozniacki: 'Det var et spørgsmål om tid'

Se også: Tennisstjerne i tovene: Truet af fængsel og midt i hård skilsmisse