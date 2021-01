Tennisspiller Mikael Torpegaard prøver at bevare humøret som isoleret i 14 dage på et hotelværelse med tilhaspede vinduer

Lige om hjørnet ligger Albert Park, der hvert år huser Melbournes Formel 1 grand prix, men inde på mange af Hotel Pullmans knap 400 værelser er der knap så meget fart over feltet.

Her sidder en lang række tennisspillere nemlig isoleret forud for Australian Open, der starter den 8. februar.

Nogle - som danske Frederik Løchte Nielsen - med udgang til at træne fire timer dagligt, andre - som danske Mikael Torpegaard - uden tilladelse til at forlade deres værelse i 14 dage.

- Det var selvfølgelig ikke det, jeg havde håbet, da jeg tog herned, og det er jo heller ikke optimalt i forhold til at forberede mig til mit livs måske største kamp - hverken fysisk eller mentalt, siger Torpegaard, der endda er taget til Australien som såkaldt ’lucky loser’.

Det betyder, at han endnu ikke er kvalificeret til hovedturneringen, men er afhængig af afbud. Han er nu rykket frem som forrest i køen.

- Det positive er, at jeg stadig har chancen, og at coronaen ironisk nok kan hjælpe til at få mig ind, siger den 26-årige dansker, der er Danmarks bedste herrespiller som nummer 192 på verdensranglisten.

Mikael Torpegaards hotelværelse kan nærmest opleves som en celle, fortæller tennisspilleren, som dog ville gøre det igen. Privatfoto

Han har, som et halvt hundrede andre spillere, uheldigvis været på et fly, der havde en smittet ombord, så derfor er han lukket inde på rummet i to uger.

- Vi er jo decideret sat i fængsel, bemærker Torpegaard på sit tredje karantænedøgn.

- Men jeg er stadig taknemmelig for at være her. At spille i en grand slam er den største drøm, jeg har haft, siden jeg var seks år. Så havde du spurgt mig for en måned siden, om jeg ville gå i gennem det her, så havde jeg sagt ja.

Det mentale aspekt af en indespærring er vigtigt, fortæller danskeren. Privatfoto

Det siger han til trods for, at tilværelsen på de få kvadratmeter er alt andet end spændende.

- Vores aircondition er meget sløj, og vinduerne er haspet helt til, så der er ikke mulighed for at få frisk luft i to uger, siger danskeren, der tre gange dagligt må holde øje med, at der bliver sat poser med mad udenfor hans dør i de respektive tidsrum 07-10, 12-15 og 19-22.

Maden bliver stillet udenfor døren tre gange om dagen. Privatfoto

Tiden går ikke mindst med at kommunikere med omverdenen og forsøge at træne.

- Jeg håber at få en spinningcykel herop, så jeg kan holde formen lidt ved lige. Jeg følte mig nemlig i superform, før jeg ankom.

- Jeg kan også træne med elastik og håndvægte, fortæller Torpegaard, der har en række rådgivere tilknyttet hjemme i Columbus, Ohio, hvor han valgte college-vejen med sin sport.

- Vi taler både om kost, fysik og det mentale, så jeg kommer bedst muligt igennem det her. Når du sidder fast her, er du jo super motiveret for at træne, fordi tiden går så langsomt, at selv fysisk træning virker helt appetitligt, griner han.

Han er også habil på en guitar og håber på en snarlig leverance til adspredelse.

Mikael Torpegaard håbet snart at kunne supplere udstyret med en spinningcykel og en guitar. Privatfoto

Mikael Torpegaard vil ikke bebrejde arrangørerne bag Australian Open, fordi restriktionerne er pålagt fra regeringen i delstaten Victoria.

Men han ser mildt sagt frem til at slå til en tennisbold.

- Det bliver lidt af et cirkus, når alle vi, der har været i isolation, bliver sluppet løs på træningsbanerne. Som skandinav er jeg bleg nok i forvejen, griner han.

Også Frederik Løchte Nielsen, der er kvalificeret i doublerækken, bor på Pullman sammen med sin hustru, Ciara, og deres lille søn, Theodor.

Mens de to sidstnævnte skal blive på værelset, har han lov til at forlade det fem gange dagligt for at træne, oplyser han.

