- Vi kan dø i fængslet

Hun er verdens anden bedste tennisspiller, men hun tiltrækker sig mere omtale for sin nationalitet end spillet på banen.

Aryna Sabalenka, der har belarusisk statsborgerskab, har de seneste måneder været et stort samtaleemne i medierne.

Tennisstjernen har nemlig ikke taget afstand til krigen i Ukraine, og det har fået flere ukrainske tennisspillere til at nægte at give hånd til Sabalenka.

Nu forklarer den 25-årige tennisspiller så årsagen til, at hun først under French Open tog afstand til krigen i Ukraine.

- Jeg er fra Belarus, og det er en meget svær situation. Hvis jeg kunne kontrollere alt, ville jeg selvfølgelig stoppe krigen.

- Alle taler om det her, alle siger, at russiske og belarusiske spillere skal forbydes, og det føles som om, at alle kigger skævt på mig, som om alle hader mig på grund af min oprindelse.

- Vi skal være meget forsigtige med, hvad vi siger, for i vores land kan vi ikke tale om, hvad der sker.

- Bare ved at nævne ordet 'krig' kan betyde, at vi kan dø i et fængsel, siger Sabalenka i det nye afsnit af Netflix-dokumentaren Break Point, der udkommer på onsdag i næste uge.

Sabalenka nåede så langt ud, at hun på et tidspunkt overvejede at stoppe med at spille tennis, fordi hun ikke kunne klare de mange trusler og had.

Heldigvis for Sabalenka valgte hun at fortsætte karrieren og har i 2023 haft en forrygende sæson, hvor hun blandt andet har vundet Australian Open.