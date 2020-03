Vicepræsident: Wimbledon bliver aflyst

Dirk Hordoff, vicepræsident i Det Tyske Tennisforbund, er overbevist om, at grand slam-turneringen Wimbledon bliver aflyst.

Det vil ifølge Dirk Hordoff blive besluttet på et møde på onsdag.

- Wimbledon har erklæret, at man vil have et bestyrelsesmøde på onsdag og træffe den endelige beslutning der, siger Dirk Hordoff til Sky Sports Germany.

Turneringsarrangøren All England Lawn Tennis Club (AELTC) meddelte i sidste uge, at der er planlagt et krisemøde i denne uge.

Det er det møde, der ifølge Dirk Hordoff vil finde sted onsdag, og her skulle en aflysning være på trapperne.

- Jeg er også involveret i organisationerne i ATP og WTA. De nødvendige beslutninger er allerede blevet truffet der, og Wimbledon vil beslutte at aflyse på onsdag.

- Det er der ingen tvivl om. Det er nødvendigt i den nuværende situation, siger Dirk Hordoff.

AELTC har ikke svaret på en anmodning om at kommentere sagen.

Tidligere har arrangøren dog sagt, at Wimbledon ikke vil blive afviklet uden tilskuere, og en eventuel udskydelse ville være meget besværlig.

Mange sportsbegivenheder og tennisturneringer på både herre- og damesiden er allerede aflyst eller udsat.

Samtlige tennisturneringer hos både herrer og damer er foreløbigt suspenderet frem til 7. juni. Grand slam-turneringen French Open er udsat fra maj til september.

Wimbledon, som efter planen skal spilles fra 29. juni til 12. juli, er der endnu ikke ændret på.