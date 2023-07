Videre efter absurd kaos: Bryder Wimbledon-forbandelsen

Endelig skete det.

Indtil nu har den manglende Wimbledon-sejr hængt som en sort sky over hovedet på Holger Rune.

Og apropos sorte skyer måtte den unge tennisdansker vente i mere end et døgn på, at regnen forsvandt, før han kunne skrive den første sejr i den legendariske græsturnering på cv'et.

Trods de kaotiske omstændigheder viste Holger Rune sin klasse og vandt stensikkert over George Loffhagen i tre sæt med med cifrene 7-6 (7-4), 6-3 og 6-2.

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Nu er han klar til anden runde i den legendariske græsturnering, hvor han står over for vinderen af opgøret mellem Matteo Arnaldi og Roberto Carballes Baena.

Holgers niveau

Det kan godt være, at Holger Rune stod over for verdens nummer 371. Men det var slet ikke til at se på George Loffhagens serv.

Briten startede kampen med at sende den ene kanonserv afsted efter den anden, og det voldte Holger Rune store problemer.

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Danskeren havde svært ved at få timet sine returneringer og få sat bolden i spil, og derfor blev første sæt også tættere, end de fleste på forhånd havde spået.

Men så blev kampen afbrudt og udskudt til onsdag. Og noget tyder på, at det var til Holger Runes fordel.

Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Han kom ud som forvandlet til andet sæt, fik det rigtige træf på sine returneringer og spillede sig endnu mere op i tredje sæt.

Han fik sat bolden langt oftere i spil. Og når først den var det, var der overhovedet ingen tvivl om, hvem der var nummer 6, og hvem der var nummer 371 på verdensranglisten.

Holgers humør

På grund af en muskelskade i ryggen har Holger Rune været 'irritabel' i de sidste par dage, lyder meldingen fra lejren.

Det var heldigvis ikke til at se, da han endelig kom i aktion.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Med mere end et døgns pause mellem første og andet sæt kunne man måske også frygte, at den lange ventetid fik Holger Rune ud af rytmen.

Men tværtimod udnyttede han den til sin fordel. Rent mentalt kunne det ikke gøres meget bedre!

Dagens es

Det helt store spørgsmål op til kampen var, om Holger Rune var blevet sin rygskade kvit - og nu fik vi endelig svar.

Tennisdanskeren virkede ikke til at være spor hæmmet af skaden og fik ikke brug for behandling i løbet af kampen.

Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Meldingen fra Holger-lejren har også været, at problemerne er blevet mindre dag for dag.

Det er fantastisk nyt, hvis vi skal tro på, at han kan komme langt i turneringen.

Dagens out

Optakten til Holger Runes kamp var præget af et helt absurd kaos.

Allerede da de første regndråber ramte anlægget tirsdag, stod det klart for alle, at kampen ikke ville blive spillet færdig.

Samtlige vejrudsigter lovede regn resten af dagen og langt ud på aftenen.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Ritzau Scanpix

Men Wimbledon-arrangørerne holdt stædigt fast i håbet og lod spillere og tilskuere vente i over seks timer, før kampen endeligt blev aflyst og udskudt til onsdag. Derefter måtte Holger Rune vente i et helt døgn med at komme i aktion igen.

Selvom regnafbrydelser er en naturlig del af tennis - og i særdeleshed Wimbledon - var det overhovedet ikke nødvendigt.