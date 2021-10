Vielsesringen stjålet: Ja, jeg er en idiot

Andy Murray måtte have hjælp fra fans til at finde sin stjålne ring

Briten Andy Murray burde fokusere alle kræfter på sin første Indian Wells i flere år og sit forsøg på at vende tilbage til tenniseliten efter at have haft en række sæsoner spoleret af hofteoperationer.

Men i optakten til turneringen har han måttet bruge tid på at forklare sig over for hustruen Kim Sears efter at have mistet sin vielsesring på temmelig bizar vis.

- Ja, jeg ved, at jeg er en idiot, og i bagklogskabens klare lys var det en forfærdelig ide, men jeg skal bruge noget hjælp, skrev han som indledning på en Instagram-video, hvori han fortalte den tragikomiske historie.

- I aftes efter aftensmad kører jeg tilbage til hotellet, og bilen lugter ikke godt. Jeg havde efterladt mine tennissko der. Det har været 38-39 grader varmt, skoene er fugtige af sved og lugter, fortæller han.

Andy Murray spiller Indian Wells for første gang siden 2017. Til gengæld stiller hverken Nadal, Federer eller Djokovic op til den store turnering. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Da hans værelse ikke har en balkon får han den ide at lufte og tørre dem under sin bil, men næste morgen er de stjålet.

- Da jeg forbereder mig til træning, siger min træner, hvor er din vielsesring? Og jeg var bare sådan 'åh nej'.

- Jeg kan ikke spille med min ring på, så når jeg træner, binder jeg den til min sko ... Så den er også blevet stjålet.

- Det siger sig selv, at jeg IKKE er populær derhjemme, så jeg vil prøve at finde den, siger Murray.

Han bad om hjælp til at komme til bunds i sagen og skaffe den tilbage - med findeløn!

Assisteret af hotellets sikkerhedsfolk og overvågning var der bonus. Skoene er tilbage, og det samme er ringen.

- De stinker stadig forfærdeligt, men min vielsesring er tilbage, og jeg er populær derhjemme igen, siger han.

Andy Murray spiller første runde fredag. Det samme gør Holger Rune, som har fået et wildcard og fredag aften omkring kl. 21.30 dansk tid møder kvalifikationsspilleren Ernesto Escobedo fra USA.

