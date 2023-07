- Vigtigt at nogen vælter Djokovic af tennistronen

Søndagens Wimbledon-finale mellem den regerende mester Novak Djokovic og den 20-årige verdensetter Carlos Alcaraz kan være begyndelsen på en ny æra i international herretennis.

Det mener den tidligere svenske topspiller Mats Wilander, der er ekspert hos tv-stationen Eurosport.

Wilander betegner det som vigtigt for tennissportens fortsatte popularitet, at den til enhver tid bedste spiller stødes af tronen i en af de fire grand slam-turneringer.

- Det vil give et skud af ny energi til vores sport, hvis Carlos kan gøre det.

- Hvis det ikke sker i Wimbledon, så måske til US Open. En af de unge skal slå Novak, før han stopper, siger Mats Wilander.

I 2022 vandt Carlos Alcaraz årets sidste grand slam-turnering US Open, men den unge spanier slap dengang for at møde Novak Djokovic, da serberen havde meldt afbud til turneringen i New York.

Serberen har sidenhen vist stor styrke ved at vinde Australian Open og French Open i 2023.

Under French Open for en måned siden mødtes de to i semifinalen, hvor Djokovic slog Alcaraz med 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

Dermed har Djokovic besejret Alcaraz to gange før søndagens finalemøde, mens spanieren endnu har til gode at slå serberen.

- Carlos er kommet (ind i tennisporten, red.) på det helt rigtige tidspunkt. Men han kan ikke blive ved med at tabe til Djokovic i grand slam-turneringerne, siger Wilander.

Danske Holger Rune hører ligesom Alcaraz til den nye generation af topspillere. Den 20-årige dansker nåede kvartfinalen ved Wimbledon, hvor han tabte til den seks dage yngre Alcaraz.

Wimbledon-finalen går i gang klokken 15.00.