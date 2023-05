Vil altid huske det: - Stod fandeme og ventede i flere timer

Holger Rune tog sig god tid til at skrive autografer efter sin træningskamp. For ikke så længe siden stod han nemlig selv på den anden side

Der var fyldt med børn og unge på tilskuerrækkerne, da Holger Rune spillede træningskamp mod Tommy Paul på Court Simmone-Mathieu lørdag eftermiddag.

Efter den cirka en time lange kamp stod adskillige fans og ventede tålmodigt på, at de kunne få en autograf eller et billede med Holger Rune.

Og det var de færreste af dem, der måtte gå skuffede derfra. Den danske tenniskomet tog sig overordentlig god tid til at snakke med dem alle. Og det er en prioritet for ham, fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke Rune.

- De unge har altid elsket Holger. Han har virkelig mange unge fans. Og det er jo skidegodt for tennis, hvor der ellers er rigtig mange på 65+. Så han hiver jo i en anden generation, og det er jo genialt.

- Jeg synes jo, det er fedt at se. Jeg kan jo godt lide at se ungdommen. Både på tennisbanen og uden for. Det, synes jeg, er sjovt, siger Aneke Rune.

Aneke Rune er naturligvis med sin søn i Paris i disse dage. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun husker en helt særlig episode, hvor Holger Rune stod i samme situation, som hans mange unge fans nu gør.

- Så mange år siden er det jo heller ikke, at han stod og ventede på en autograf oppe i Stockholm fra Monfils (Gaël Monfils, red.). Og vi stod fandeme og ventede i stiv kuling i flere timer. Det gør man troligt som forælder for at få den autograf.

- Og så er der jo ikke noget værre, end hvis de bare går forbi. Det er simpelthen så frygteligt. Og det kan Holger jo selv huske. Han kan jo godt huske, hvordan det er at stå der og være lille dreng og vente på en autograf. Så han prioriterer det, ja. Særligt med børnene, fortæller Aneke Rune.

Holger Rune skal for alvor i aktion tirsdag, hvor han spiller første runde mod amerikanske Christopher Eubanks. Men inden det skal kroppen hviles.

- Han har en hel hviledag i morgen (søndag, red.), fordi han alligevel har trænet mange dag i streg. Så nu kan han få en hel hviledag i morgen, træne mandag og kamp tirsdag. Så det er faktisk helt ideelt, siger Aneke Rune.

Holger Rune spiller første runde tirsdag. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/Ritzau Scanpix

Måske bliver der endda også tid til at se lidt tennis.

- Han skal måske ud at se Clara (Tauson, red.), tror jeg. Hun sagde 'så kan I komme og heppe på mig.' Så det kan godt være, vi gør det, siger Aneke Rune.

Clara Tauson møder søndag Aliaksandra Sasnovich. Kampen er sat til at starte klokken 14.00, men går sandsynligvis først i gang omkring klokken 16, hvis de to kampe, der skal spilles på banen inden, trækker ud.

- Det kan jo godt være, Holger er vågen der, griner Aneke Rune.