Vil du se Wozniackis semifinale? Du skal tidligt op

Caroline Wozniacki skal torsdag spille sin syvende semifinale i grand slam-regi mod den useedede belgier Ellise Mertens. Det er anden gang, hun er så langt i Australian Open.

Mens hun aldrig er nået så langt i hverken French Open eller Wimbledon, har hun til gengæld gjort det flot i US Open, hvor det er blevet til to sejre – begge over useedede spillere - i fem semifinaler.

Her er listen.

Australian Open

2011: Nederlag til Li Na, Kina, 3-6 7-5 6-3

Wozniacki havde matchbold i andet sæt

US Open

2016: Nederlag til Angelique Kerber, Tyskland, 6-4 6-3

2014: Sejr over Shuai Peng, Kina, 7-6(1) 4-3, opgav med skade.

Wozniacki tabte finalen til Serena Williams, USA med 6-3 6-3

2011: Nederlag til Serena Williams, 6-2 6-4

2010: Nederlag til Vera Zvonareva, Rusland, 6-4 6-3

2009: Sejr over Yanina Wickmayer, Belgien, 6-3 6-3

Wozniacki tabte finalen til Kim Clijsters, Belgien, 7-5 6-3