Vil hævne sig: Kom tilbage, Caroline

Den bliver stadig regnet for en af de bedste kvindefinaler i årevis, og kort før endnu en Australian Open åbner udtrykker rumænske Simona Halep et fromt håb om en revanche for 2018-finalen mod Caroline Wozniacki.

Den endte som bekendt med en dansk sejr i tre sæt efter en kamp, hvor vinderen under alle omstændigheder ville vinde sin første grands slam i sit tredje finale-forsøg og samtidig sætte sig på verdensranglistens førsteplads.

For et år siden spillede Caroline Wozniacki sin sidste kamp på topplan på samme Melbourne Park, og siden har også russiske Maria Sharapova bekendtgjort sit karrierestop.

Udover pokalerne fortæller ansigtsudtrykkene alt om, hvem der vandt finalen i 2018 mellem Caroline Wozniacki og Simona Halep. Foto: AP Photo/Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

I den anledning har det rumænske sportssite Prosport spurgt den nationale tennisstjerne, hvem af de to stjerne-pensionister hun helst ville spille en kamp imod, og Simona Halep tøver ikke med svaret.

- Jeg ville gerne spille en ny kamp mod Caroline. Finalen i Australian Open, som jeg tabte på de yderste marginaler, er blevet siddende i mit hoved, forklarer hun.

- Jeg ville gerne have spillet en kamp mere mod hende, en finale.

Og så viser hun, at hun har fulgt Wozniacki på de sociale medier i år.

- Jeg siger ikke, at hun skal gøre comeback, men hun er virkelig fit, ser rigtig godt ud og bliver ved med at træne, lyder det fra Simona Halep.

En hårdt mærket Simona Halep måtte i nattetimerne forbi hospitalet for at blive tanket lidt op. Foto: Photo/Dita Alangkara/Ritzau Scanpix

De to har mødtes syv gange, og stillingen er 5-2 i Caroline Wozniackis favør.

Deres sidste opgør i sommerhede Melbourne endte efter mange flotte dueller med cifrene 7-6, 3-6, 6-4 til danskeren.

Rumæneren måtte senere på natten lægge vejen forbi hospitalet for at blive behandlet for dehydrering.

