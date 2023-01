Vil have Djokovics far udelukket fra Australian Open

Ukraines ambassadør i Australien har fredag opfordret til, at Novak Djokovics far bør udelukkes fra Australian Open.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at tennisstjernens far er blevet filmet, mens han poserede med fans med et russisk flag.

- Han burde fratages sin akkreditering. Det er op til Novak og hans team at tage sig af det og løse det, siger ambassadøren Vasyl Myroshnychenko.

- Han bør undskylde for, hvad der er sket og fordømme Ruslands invasion af Ukraine, siger Myroshnychenko.

Efter Djokovics suveræne sejr i kvartfinalen onsdag mod russeren Andrey Rublev, samlede en gruppe russiske nationalister sig uden for arenaen og udviste deres støtte til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Novak Djokovics far, Srdjan Djokovic, tog del i denne støtte og var med til at holde et stort russisk flag, hvorpå Putin var afbilledet.

På sociale medier florerer en video med seancen, hvor man kan høre Srdjan Djokovic sige 'længe leve Rusland'.

Turneringens arrangør Tennis Australia sagde torsdag, at organisationen vil fortsætte med at arbejde med sikkerhed for at håndhæve indgangsregler - uden dog direkte at adressere hændelsen med den serbiske spillers far.