Vil se den frække Holger

Tirsdag spillede Holger Rune mod amerikanske Maxime Cressy. En kamp, som Holger vandt i to sæt.

Men kampens resultat kunne gå begge veje.

Holger var den bedre seedet, men den danske tenniskomet havde i sin seniorkarriere aldrig vundet en kamp på græs.

På den anden side af nettet stod der til gengæld en tennisspiller, som havde tabt sine ti seneste single-tenniskampe.

Men sejren gik danskerens vej, og det var også til hans glæde.

- Jeg er meget tilfreds. Det er altid specielt med en første sejr på enhver overflade, så jeg har det meget godt, udtalte Holger Rune efter kampen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Holger Rune har tilbragt et par dage i England inden turneringens start, så han kunne lære at blive mere tryk med underlaget. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Annonce:

Selvom at Maxime Cressy på papiret ikke var den sværeste modstander, som Holger Rune kunne møde, så var sejren alligevel noget værd. Danskeren bevidste nemlig, at han ikke er direkte taberdømt på græsunderlaget. Det mener Eurosports tennisekspert Michael Mortensen.

- Vi fik svar på, at Holger Rune faktisk godt kan spille på græs. Men man kunne godt se i starten, at han skulle lede efter sit spil.

- Han er generelt i en fase af sit græsspil, hvor han prøver at blive fortrolig med sit bevægelsesmønster og finde ud af, hvornår han skal komme frem til nettet.

Find frække Holger

Holger Rune har selv udtalt, at han har trænet de seneste tre dage på græs som forberedelse til cinch Championship. Det gjorde han, for at blive mere kompetent med den svære underlag.

Og den udvikling har tydeligt gjort nytte. Men ifølge Michael Mortensen, så tager det tid at blive rigtig god med underlaget

- Han har gjort sig en positiv erfaring, men det tager mindst en uge til ti dage, før man er fortrolig med at spille på græs. Jeg havde håbet, at han ville spille med i double, så han kunne få så mange kampe som muligt.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Engelske Ryan Peniston er ifølge Michael Mortensen 'født og opvokset' på græsunderlaget. Derfor bliver han også en spændende udfordring, når Holger Rune skal møde ham onsdag. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

Derfor var der også nogle helt konkrete beslutninger i Holgers spil, som tenniseksperten savnede i mandagens kamp.

- Han må godt have spillet mere dynamisk og mere fandenivoldsk. Han opererede lidt for meget på baglinjen.

- Jeg håber, at han fremadrettet vil være mere frembrusende og fremadrettet i sit spil. Også skal han være mere netsøgende.

- Han skal komme mere frem, specielt efter han har servet. Det behøver ikke at være hver gang, men bare for at sende et signal til modstanderen. Jeg vil gerne se, at vi ser mere den frække tennisspiller i Holger.

Holger Rune spiller sin næste kamp i cinch Championships onsdag klokken 16. Her skal han møde britiske Ryan Peniston, der rangerer 265. på ATP's verdensrangliste.