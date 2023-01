Vild gave fra Holger Rune: Kom med i spillerboksen

Hvis der er én ting, Holger Rune ikke kan brokke sig over i Australian Open, så er det opbakningen fra hans danske landsmænd.

Under hans kampe har der været adskillige fans iklædt danske landsholdstrøjer og dannebrogsflag på tribunen.

Tre af de fans fik en helt særlig overraskelse af Rune-lejren under danskerens kamp i tredje runde mod Ugo Humbert.

20-årige Jeppe Brandstrup, 21-årige Gustav Palmann og 20-årige Hasse Kramer blev nemlig helt eksklusivt inviteret med i spillerboksen, hvor det ellers kun er Holger Runes team og familie, der normalt for lov til at være.

Aneke Rune, analytiker Mike James og træner Patrick Mouratoglou i spillerboksen. Privatfoto

En stor oplevelse for de tre unge gutter.

- Det var helt fantastisk! De var så flinke, og Mouratoglou (Holger Runes træner, Patrick Mouratoglou, red.) og Mike James (Holger Runes analytiker, red.) var voldsomt søde til at snakke til os og lave lidt sjov med os engang imellem.

- Og Aneke (Aneke Rune, Holger Runes mor og manager, red.) var igen bare helt vildt flink og sørgede for, vi fik en masse snacks og drikkevarer, når de frivillige kom forbi, fortæller Jeppe Brandstrup til Ekstra Bladet.

Led i varmen

Det var lidt af et tilfælde, at Jeppe, Gustav og Hasse fik billetterne i hus.

Drengene bor og arbejder i Melbourne, men havde sørget for at tage en fridag, da Holger Rune spillede sin første kamp mod Filip Krajinovic.

Her kom de helt tilfældigt til at sidde lige i nærheden af spillerboksen.

Den dag var vejret præget af ekstrem varme og temperaturen var et godt stykke over 35 grader, da Holger Rune spillede.

Publikum måtte vente i timevis på, at Holger Runes første kamp kunne starte på grund af den ekstreme varme. Foto: MARTIN KEEP/Ritzau Scanpix

Aneke Rune kunne godt se på de unge drenge, at de led en smule i den bagende sol.

- Vi fik et par vandflasker af Aneke i løbet af kampen. Det var lækkert, for der var megavarmt, og vi sad i solen.

- Efter kampen skulle de til at gå, men så vendte hun lige om, kom hen til os og spurgte, om vi ikke kunne tænke os at komme ind og se ham spille igen. Og vi sagde, at vi ikke rigtig havde styr på billetterne. Men det skulle hun nok klare, og vi skulle bare skrive til hende, siger Jeppe Brandstrup.

Holger Rune har overskud til sine fans. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

Holger Rune har overskud til sine fans. Foto: Ng Han Guan/Ritzau Scanpix

Drengene prøvede lykken og skrev til Aneke - og kort efter modtog de tre billetter fra Holger Runes agent.

- Det er unge drenge og billetterne koster. Så Holger ville gerne give dem nogle gratis pladser. Vi har et begrænset antal billetter, men da familien ikke er her, så har vi mulighed for at dele lidt ud, fortæller Aneke Rune til Ekstra Bladet.

Helt tæt på Holger

De tre unge gutter er overraskede over, at Holger Rune-lejren har behandlet dem så godt, som de har.

- Vi troede slet ikke, det var sådan, det var. Når man bare ser dem på fjernsyn, tænker man, at de lever deres eget liv og synes, det er vildt fedt med penge og at være kendte. Men at de så gør det for os, det siger jo helt vildt meget.

- Man bliver lidt stolt. Og så er han endda også på vores alder. Det gør det bare endnu federe. Han har en megafed karisma, og man husker ham, siger Jeppe Brandstrup.

Holger Rune har også allerede kvitteret med en autograf på drengenes dannebrogsflag, som de håber på at få fyldt op kruseduller fra danske sportsstjerner.

- Det skrev han allerede på til træning faktisk. Så nu håber vi lidt, vi kan møde ham, hvis vi er heldige. Nu må vi se, siger Jeppe Brandstrup.

Panik i Rune-lejren

Under Holger Runes kamp mod Ugo Humbert opstod der pludselig panik i spillerboksen, hvor Jeppe, Gustav og Hasse sad

Den 19-årige dansker var røget i jorden, efter han satsede i en forhånd, og han lå længe ned og ømmede sig.

- Det var meget dramatisk. Da han faldt kunne vi høre ketsjeren falde til jorden. Trænerne farede op, og vi fulgte efter, fortæller Jeppe Brandstrup.

- De råbte desperat med til ham, men han var ikke i humør til at svare dem.

Holger Rune vred sig i smerte efter et voldsomt fald. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, var ikke til stede, da det skete. Der opstod yderligere panik, da hun kom tilbage.

- Aneke var faktisk til rygepause, så hun var helt forvirret og nervøs, da hun kom tilbage! Resten af kampen råbte hun under hver pause til ham, at han skulle huske is på håndleddet. Han himlede et par gange med øjnene.

- Vi var faktisk bare nervøse for, at den fede oplevelse skulle stoppe så brat grundet en skade, siger Jeppe Brandstrup.

Efter skaden fik Holger Rune rejst sig, og han vandt sikkert kampen mod Ugo Humbert. Foto: PAUL CROCK/Ritzau Scanpix

Holger Rune kom heldigvis på benene igen, vandt sikkert kampen og sikrede sig en plads i fjerde runde, hvor han møder russiske Andrey Rublev.

Her kan Jeppe, Gustav og Hasse se frem til endnu en oplevelse for livet - de har nemlig også fået billetter af Holger Rune til den kamp.